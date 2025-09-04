De la Fuente se da cuenta: Flick tenía razón con Pedri

Si Pedri está cerca del balón, pasan cosas, y casi siempre buenas. El crack del Barça lo demostró la temporada pasada siendo el amo y señor del centro del campo de los de Flick, explotando la demarcación en segunda altura por delante del pivote para llevar el timón de los azulgranas en la que fue su año de consagración en la élite como uno de los mejores creadores de juego del mundo.

Con España, sin embargo, al tinerfeño lo veníamos viendo desde la Eurocopa alejado del esférico, posicionado en la mediapunta como conexión entre la sala de máquinas y la delantera, explotando sus cualidades como llegador pero debilitando su mayor virtud, dominar el juego para nutrir a sus compañeros, acelerando la jugada cuando el partido lo pide o dando pausa para calmar la aceleración sin freno de los Lamine, Nico y compañía.

"Intentamos sacar el máximo rendimiento a los futbolistas dando prioridad al beneficio del equipo. Pedri es tan bueno que podría jugar en más posiciones, pero a nosotros nos posibilita tener más opciones en otras demarcaciones donde tenemos un potencial futbolístico tremendo", se justificaba De la Fuente en sala de prensa, aunque finalmente, con el balón en juego en Bulgaria, el seleccionador entró en razón.

El mapa de calor de Pedri contra Bulgaria / Sofascore

La baja de Fabián como acompañante de Zubimendi en el doble pivote abrió la oportunidad para Pedri, que se colocó más cerca del nuevo dueño del centro del campo del Arsenal para absorber todas la posesiones de España, dejando hacer las veces de llegador a Merino, mucho más acostumado a pisar área y que se posicionó en más de una ocasión en paralelo con Oyarzabal ante la defensa hundida de Bulgaria.

Y los números ante los búlgaros demostraron que Flick lo vio desde el primer momento: tenía razón entregando el equipo a Pedri. El futbolista del Barça fue el español con más intervenciones de todo el partido, acumulando 133 y mostrando una precisión de reloj suizo en la distribución, con 109 de 119 pases completados (92%). No solo se limitó a mantener la circulación, también generó peligro con dos pases clave, siete envíos largos de nueve intentos y dos centros al área.

Aunque no tuvo fortuna en los intentos de regate ni en el disparo (un tiro fuera y otro bloqueado), dejó claro que cuando se coloca cerca de la base de la jugada, España fluye a su ritmo.