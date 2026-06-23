De la Fuente, convencido de su apuesta valiente

España tenía que arriesgar ante Arabia Saudí y De la Fuente tuvo la valentía de romper con su molde. Hasta la fecha siempre le había funcionado el doble pivote con Rodri y otro jugador más físico en el centro del campo como es habitualmente Fabián o Mikel Merino. Sin embargo, frente a los árabes por fin bajó a Pedri en la base de la jugada y la jugada le salió perfecta.

El equipo tuvo más claridad con el tinerfeño llevando la manija y un Dani Olmo que da continuidad al juego. El de Terrassa se ha habituado a jugar en la media punta con el FC Barcelona y marca las diferencias. Dejó una asistencia de cabeza y una capacidad de asociación muy grande con Pedri, Oyarzabal o el propio Lamine Yamal.

Baena estuvo muy fino frente a Cabo Verde / Lavandeira Jr / EFE

Baena es otro jugador que ha reaccionado. Después de su irregular campaña en el Atlético de Madrid, el futbolista ha vuelto por sus fueros con la selección. "Lleva el gen de España cuando está con nosotros", dijo De la Fuente para justificar la llamada y el tiempo le ha dado la razón. Escorado a la banda izquierda, a pierna cambiada, genera mucho peligro y también ayuda en labores defensivas a Cucurella. Una función que ha tenido que mejorar a marchas forzadas de la mano del Cholo Simeone.

Fondo de armario

De la Fuente aprovechará su fondo de banquillo al máximo en función de los partidos. Nadie debe olvidarse, por ejemplo, de Gavi, un jugador ideal para partidos que se pongan feos y se requiera de su fuerza y calidad. También está Martín Zubimendi, otro futbolista que ha ganado versatilidad en el Arsenal de la mano de Mikel Arteta y ha exhibido una llegada por ahora desconocida.

Pedro Porro fue un hueso para el conjunto saudí / AFP7 vía Europa Press

En la portería se ha asentado Unai Simón, con la portería a cero en los dos primeros partidos, y en defensa, Pedro Porro dio más mordiente que Marcos Llorente. El futbolista del Tottenham tiene una mezcla de carácter, capacidad defensiva y buen pie para combinar que lo convierten en un gran lateral para España, haciendo incluso olvidar a Carvajal.

A Cubarsí-Laporte no hay quien les tosa, mientras que el madridista de nuevo cuña Cucurella está en un dulce momento de forma.

España ha cogido forma y Luis de la Fuente ha exhibido de nuevo su inteligencia. Ha sobrepuesto el estado de forma de los jugadores y las necesidades del equipo a su corsé habitual y los resultados han llegado.