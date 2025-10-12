De la Fuente contradice a la RFEF con la lesión de Olmo

Nueva metedura de pata de Luis de la Fuente. El seleccionador nacional volvió a demostrar que la coherencia no va de su mano y durante la rueda de prensa posterior al partido contra Georgia volvió a referirse a la lesión de Dani Olmo. En esta ocasión, ofreciendo una versión diferente a la que emitió la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con su comunicado médico.

“Dani venía en perfectas condiciones, no había ningún informe médico y simplemente tenía una pequeña molestia. No había entrenado durante toda la semana pensando en que la evolución sería mejor, pero finalmente las molestias aumentaron y decidimos, por su salud y su seguridad, que abandonara la concentración, sabiendo que difícilmente iba a estar para el martes. Si hubiéramos tenido la certeza de que podía estar sin riesgo, como hacemos siempre, se habría quedado", dijo De la Fuente.

Sin embargo, el comunicado médico de la RFEF sí se refirió a unas molestias del blaugrana cuando se concentró con la selección española. "El jugador llegó el pasado lunes a la concentración con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona. Desde ese momento la sintomatología ha ido mejorando poco a poco con tratamiento y dosificación de cargas. Por lo que en el día de hoy estaba planificado que el delantero hiciera exclusivamente una parte del entrenamiento programado donde ha referido molestias musculares en la pierna izquierda", rezaba el comunicado oficial.

Sin duda, aquí el damnificado vuelve a ser Dani Olmo y el FC Barcelona. El futbolista aterrizó el sábado al mediodía a Barcelona y este lunes se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de su lesión en el gemelo izquierdo, que apunta a estar entre tres y cuatro semanas de baja.