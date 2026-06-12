De la Fuente: "Tenemos una comunicación constante con el Barça pero si juega Lamine lo decidiré yo"

No se sale del guion. Amable en las formas pero repetitivo en sus respuestas y con un tono siempre positivo y sin entrar en polémicas. Luis De la Fuente ha sido entrevistado en Catalunya Ràdio en el programa Tot Costa en la concentración de la selección española ofreciendo un discurso tan coherente como idílico.

De la Fuente ya vive con intensidad la Copa del Mundo del 2026: "Está siendo duro el calor y la humedad pero los entrenamientos son de calidad. Hemos visto la ceremonia inaugural y los primeros partidos de México y Corea. Los primeros partidos en un Mundial son complicados e interesantes."

De la Fuente confía en sus jugadores para aspirar a todo / Sefutbol

Marc Cucurella confesó en la COPE que se tatuaría la cara de Luis De la Fuente en caso de ganar el Mundial: El riojano ha respondido con una sonrisa: "Le he dicho yo que le enseñaré que foto quiero. Es muy cariñoso, le tengo mucho aprecio en lo humano. Ahora, yo sí que no estoy para tatuajes.". El seleccionador sí que explicó que en caso de reencarnarse en un jugador lo haría en Cucurella ya que él también era lateral izquierdo.

De la Fuente ha incluido a España en el grupo de favoritos aunque ha repetido una idea en la que viene insistiendo desde hace tiempo:" Estamos contentos con nuestra idea de juego y el desarrollo futbolístico ya que es un modelo para que se luzcan los jugadores. Si somos favoritos es un reconocimiento al trabajo hecho aunque yo digo que este es el Mundial más abierto de la historia".

Sobre el caso de Lamine y la lesión que ha provocado que llegue justito al inicio de la Copa del Mundo , el seleccionador ha aclarado su situación: "Está en condiciones de participar el lunes. Valoraremos las circunstancias. Tu tienes idea y el juego te lleva a otra cosa. Lamine está preparado para jugar pero no para disputar los 90 minutos".

El delantero de la selección española Lamine Yamal participa en el entrenamiento de la selección española / Ángel Martínez/RFEF / EFE

Cuestionado sobre si sería un riesgo hacerlo jugar, de la Fuente ha tirado de manual: "El fútbol es una actividad de riesgo. En 3 minutos o en 90 te puedes lesionar ya que siempre hay riesgo. Nosotros pensamos en la salud de los jugadores pero hay que pensar que en un Mundial el primer partido puede ser decisivo. Valoraremos como se encuentra".

¿Habrá consenso con el Barça para decidir si juega Lamine? A Luis De la Fuente se le entiende todo: "La comunicación con el Barça es fantástica, hay una colaboración extraordinaria. Hay contacto constante con el Barça pero yo soy el que temo las decisiones. Valoraré si tiene que jugar o no."

Insistiendo en la figura de Lamine, De la Fuente ha reivindicado la faceta humana del crack del Barça: "Es difícill convivir con la presión mediatica y él lo lleva bien. Es un chico humilde, muy gracioso, gasta bromas a los veteranos. Lamine es entrañable, mucho cercano más de lo que parece."

De la Fuente mantiene una gran relación con sus jugadores / Sefutbol

Sobre Pedri y Joan García no ha aportado demasias novedades. Del canario ha asegurado que puede jugar de '8' o mediapunta y sobre el de Sallent ha querido reivindicar el nivel de sus porteros: "Joan es un actor principal. Tenemos a tres de los cinco mejores porteros del mundo. Puede jugar cualquiera. Se que no me voy a equivocar"

El seleccionador resalta el vestuario de la roja: "Tenemos un nivel humano fantastico. No hay egos negativos, hay egos positivos".

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Respecto a Gavi ha vuelto a destacar su nivel futbolísstico y humano y ha explicado que no se fija si convoca a más o menos jugadores de un equipo.