De la Fuente: "No sé por qué se cargan tanto las tintas cuando hay lesiones aquí"

Luis de la Fuente, técnico de España, no quiere confianzas frente a Bulgaria. Aunque juegan contra el último rival del grupo, el riojano ha pedido a sus jugadores tener la máxima atención para afrontar el duelo.

El míster aclaró la cuestión de los problemas físicos de los jugadores y aclaró que "Ferran Torres no está lesionado, como dicen los partes médicos y el del Barcelona, son molestias, él mismo ha dicho que no está al cien por cien. Es un momento para que descanse, es un hombre muy importante para el futuro, para mañana no estaba con las mejores sensaciones”.

De la Fuente no entendía "porqué se cargan más las tintas si se lesionan aquí los futbolistas. Siempre prima la salud de los jugadores, las lesiones son parte del fútbol, cada jornada de Liga hay y ahora es una jornada más.”

El técnico no dudó del compromiso de ninguno de sus pupilos ya que “no hay más que ver el salto cualitativo que significa estar en la selección, su valor se multiplica, la exigencia es máxima, hay molestias controlables y otras que no, siempre valoramos. Ante la duda siempre prima la salud de los jugadores”.

Ante la opción de hacer rotaciones dijo que "todos los jugadores me dan total garantía, salga quien salga tiene un nivel excepcional, veremos la evolución de la gente del sábado. Saldrá un equipo del máximo nivel porque el partido nos demandará la mejor de nuestras versiones para salir ganando”.

En Valladolid se lesionó Gavi "un momento duro", pero subrayó que "sonrío porque está bien y cuando esté recuperado, volverá con nosotros".

Le Normand

El internacional español, por su parte, habló de la racha de la selección y destacó que "es un lujo compartir vestuario con jugadores de tanto nivel". Le Normand tiene confianza en "dar mi versión en cada partido" ante la dura competencia con los centrales y que se siente "muy bien en los dos equipos, con el Atlético y la selección, trato de disfrutar de nuestro trabajo".

Le Normand recordó la lesión de Gavi en Pucela hace dos años y dijo que "fue una lástima que esté lesionado, tan grave, pero ya ha demostrado que es capaz de volver en la selección, rendir y lo va a hacer igual".

El central atlético subrayó que "es un orgullo" tener la oportunidad de jugar con España. Le Normand ha mejorado mucho de cara a puerta y fue sincero: "Hay un poco de suerte porque a veces te caen, en otras ocasiones no pasa. Espero meter más".