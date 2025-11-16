De la Fuente no bajará la guardia ante Turquía

España estará en el Mundial del 2026 salvo una hecatombe impensable frente a Turquía el martes en La Cartuja. La selección debería perder por siete goles para dejar escapar el primer puesto del grupo, algo que ni los otomanos se plantean.

De la Fuente hará rotaciones, pero aseguró que "afrontamos el partido con el máximo respeto hacia la competición" y, tras el partido frente a Georgia, elogió a sus jugadores, si bien deslizó que "siempre hay cosas que mejorar".

En este sentido, el seleccionador quiere cerrar una fase inmaculada con 19 goles a favor y ninguno en contra, por ahora, contra Turquía. De la Fuente no desconvocará a ningún jugador, salvo que tenga un mínimo riesgo de lesión.

Dean Huijsen está entre algodones por "una pequeña molestia", como explicó el seleccionador y, en consonancia con el Real Madrid, tomarán la mejor decisión en las próximas horas.

De no jugar Huijsen será por precaución porque no está lesionado. De la Fuente no liberará a ninguno de los otros 25 internacionales para encarar el partido con la máxima intensidad.

El público de Sevilla espera ver a una gran selección que, sin los nombres más llamativos como los de Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri o Rodri, ha sido capaz de clasificarse de manera brillante para el Mundial del 2026.

"Podría decir que me he preparado en Harvard, pero no es así, soy una persona normal", así se definió De la Fuente al término del choque ante el mérito que tiene estar 30 partidos oficiales sin conocer la derrota.

El riojano ya ha superado a Vicente del Bosque y está a un solo encuentro del récord de 31 encuentros de Italia. Otro elemento motivador para el conjunto español.

Después ya tocará esperar el sorteo del Mundial del 5 de diciembre en Washington y la Finalissima de marzo. De momento, Luis de la Fuente está haciendo historia y espera seguir con su buena trayectoria en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.