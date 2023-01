De la Fuente avisa a Eric Garcia

El seleccionador español destacó que el defensa "nunca defrauda", pero advirtió que "como principio, quien más minutos juega, más opciones tiene" En el caso de Ferran Torres, el técnico comentó que "uno de los trabajos de la selección española es dar confianza a los jugadores"

Luis de la Fuente, seleccionador español, habló sobre la situación de algunos internacionales del Barça en una entrevista concedida al programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio. El riojano les dedicó buenas palabras, si bien matizó que en el caso de Eric Garcia su suplencia reiterada le puede pasar factura.

En su reflexión sobre el zaguero, De la Fuente comentó que "la selección española no es un club, vivimos de los momentos. Un día malo te puede dejar fuera. A Eric lo conozco desde pequeño y sé que nunca defrauda".

El técnico está encantado con las virtudes del futbolista, pero también alertó que lo puede tener difícil si continúa sin tener participación en el FC Barcleona: "Hay momentos en que un jugador solo participando unos minutos en su equipo puede ser importante, pero como principio, quién más minutos juega, más opciones". De todos modos, De la Fuente insistió en que "todos tienen las mismas oportunidades de entrada".

Respecto a Ferran Torres y su bajo estado de forma, De la Fuente prefirió transmitirle un mensaje positivo: "Uno de los trabajos de la selección española es dar confianza a los jugadores. Como en el caso de Eric, a Ferran Torres lo conozco desde que tenía 15 años. Si entran en una convocatoria, será porque confío plenamente en ellos".

Estreno con Gavi

El seleccionador coincidirá por primera vez con Gavi, quien no pasó por la sub'21, y ya espera ese momento. "No he tenido la suerte de entrenar a Gavi. Será un orgullo contar con él. Comparto la admiración que siento por Pedri. En general, me gustan los buenos futbolistas".

De Ansu Fati, en clara línea ascendente, comentó que "me alegro de que todos los jugadores tengan un buen nivel. Cuanto más alto sea, cuanto mejor sea su momento, mejor. Tanto para Ansu como para el resto de jugadores".