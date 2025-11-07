De la Fuente: "Apoyar a Lamine es responsabilidad de todos"

Luis de la Fuente por fin pudo tener una comparecencia tranquila ante los medios de comunicación. La polémica quedó aparcada en una lista con la única sorpresa de la presencia de Pablo Fornals, quien tiene un golpe del último partido ante el Betis, pero estará a disposición para la selección.

Lamine Yamal fue el primer nombre que salió en la rueda de prensa y De la Fuente lo tuvo muy sencillo para justificar su llamada, más allá de sus molestias en el pubis. "La respuesta es evidente viendo el partido del otro día (Brujas). Está en perfectas condiciones y su entrenador ha dicho que esté apto. Está recuperando su mejor nivel. Nos jugamos muchísimos y debemos tener a los mejores futbolistas para clasificarnos para el Mundial".

Del enfrentamiento entre Lamine y Carvajal en el último clásico quitó hierro y comentó que "aquí hablamos con total naturalidad de todo. Es un privilegio dirigir estos futbolistas. Yo me quedo con la imagen de Lamine abrazándose a Dani en el partido ante Croacia de la Eurocopa. Lo que pasa en sus clubes... Aquí somos una gran familia, estamos cohesionados y no hay problemas".

Carvajal y Lamine, en la celebración del gol ante Croacia en la Eurocopa / EFE

Sobre el momento delicado que ha vivido Lamine por su lesión, el riojano apuntó que "son procesos naturales, tiene 18 años, está en proceso de madurez en el plano humano y futbolístico. Hay que apoyarle y acompañarle. En la selección igual que en el club. Es responsabilidad de todos".

Sin Morata

La ausencia más notable fue la de Álvaro Morata, sobre quien comentó que "hablaré de un ausente como una excepción que confirma la regla: Es un jugador muy importante para nosotros y lo será. Ahora queremos ver a otros futbolistas, como el mes pasado, y no ha ocurrido nada".

De la Fuente conversa con el director deportivo, Aitor Karanka / EFE

Respecto a la siempre debatida posición del '9' dijo estar "muy contento de los que juegan en esta posición. No sé si hay el delantero centro clásico en España. Hay otros jugadores de otro perfil, como Morata o Ayoze. Por suerte no tenemos una dependencia absoluta del delantero centro para marcar. Esto es una ventaja y te libera muchísimo. Dan fútbol, amplitud, juegan entre líneas... Para nuestra forma de jugar es algo decisivo. Estoy muy contento con ellos".

Fermín, de delantero

De los nombres propios barcelonistas, De la Fuente dijo que espera un Fermín prácticamente como un delantero: "Queremos aprovechar sus condiciones y momento. Está en un momento dulce, marcando goles y dando pases. Es un jugador para vivir cerca del área. Aquí tenemos otra realidad que en su club. Jugamos de otra manera. Cerca del área está en un momento excepcional".

De Dani Olmo y sus lesiones afirmó que "hay que tener cuidado con todos los futbolistas. El fútbol es un deporte de riesgo y lo cuidaremos. Mientras esté disponible, es muy importante por lo que aporta dentro y fuera. Siempre suma".

Fermín celebra uno de sus goles con la selección olímpica / EFE

También fue preguntado por Hansi Flick y De la Fuente relativizó: ""No hemos hablado. Solo lo hemos hecho una vez (sonríe). Habrá tiempo para todo".

Su conclusión fue que se siente "orgulloso de dirigir una selección con un grupo excepcional, que sigue mejorando, no pensamos en el número de partidos que se puede igualar o superar (el récord de Italia de 31 partidos oficiales sin perder). Queremos materializar la clasificación en estos dos partidos".