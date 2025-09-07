De la Fuente, con los mismos de siempre

España disputa este domingo el segundo y último encuentro del parón de selecciones del mes de septiembre. Tras el triunfo incontestable del equipo de De la Fuente ante Bulgaria en Sofía, combinado al que ganaron 0-3, el técnico no ha querido hacer demasiados inventos y, fiel a su carácter conservador, ha repetido el mismo y exactamente once que jugó aquel día.

De la Fuente abraza a Lamine / VASSIL DONEV

Dijo De la Fuente que miraría el estado físico de sus jugadores, que algunos tenían golpes y otros molestias, pero que ninguna molestia era grave, referiéndose, sin mencionarlo, a Lamine Yamal. Evidentemente, Lamine Yamal volverá a partir de inicio pese a que no acabó el partido ante los búlgaros por unas molestias, asegura Luis que nada graves, en la espalda.

También juega Pedri, como el resto de los compañeros que partieron de inicio. Incluso Le Normand, al que cambió cuando tenía una amarilla para no jugársela y no dejar al equipo con diez. En ataque, Oyarzábal seguirá en el centro de la ofensiva española, se lo ha ganado, mientras que Feran Torres.

Cubarsí, que entró en la segunda parte por el central hispano-francés, también verá cómo el encuentro empieza sin él sobre el terreno de juego. Lamine y Pedri, los dos blaugrana titulares. Este es el once: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Mikel Merino; Lamine Yamal, Nico Williams y Oyarzabal.