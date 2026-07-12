Konaté carga contra la "trampa" de Lamine: “Que diga lo que quiera, hay que tener humildad"

La semifinal entre España y Francia comenzó a jugarse desde el pitido final que confirmó la clasificación de los de Luis de la Fuente. Lamine fue el primero en entender que un partido así también se disputa en el terreno psicológico: “Francia nos tiene que tener miedo. Ya los hemos eliminado antes”.

La réplica a un comentario que aludía directamente a la eliminación gala en la pasada Eurocopa no se hizo esperar. “Sinceramente, no escuchamos lo que se dice. No hay que tener miedo de nadie, hay que mantener la humildad y no caer en esa trampa, especialmente en este momento de la competición”, aseguró Ibrahima Konaté desde la concentración de los Bleus, donde resonaron las palabras del jugador del Barça.

La selección de Deschamps llega como favorita a las semifinales de un Mundial en el que solo Senegal, durante una parte, y Paraguay, en dieciseisavos, fueron capaces de llevar al límite al cuadro francés. “Él puede decir lo que quiera; nosotros vamos a intentar prepararnos de la mejor manera posible. Y al final del partido veremos para quién será favorable”, desafió el nuevo central del Real Madrid, suplente por detrás de los encargados de frenar el caudal ofensivo de Lamine y sus compañeros.

La falta de minutos del madridista

El defensa de los Bleus no ocultó su frustración por la falta de minutos que está teniendo en el Mundial. La pareja Saliba-Upamecano apenas está dando alternativas. Lacroix, central del Palace suplió por lesión al primero contra Noruega, frente a la que Konaté disputó sus únicos 14 minutos.

Noticias relacionadas

Ibrahima Konaté, durante el partido de Francia contra Marruecos. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

“Hay mucha honestidad por su parte (Deschamps). Creo que soy un líder, pero es evidente que existe esa frustración. El Mundial es un torneo que solo se juega cada cuatro años. Es difícil de aceptar, pero, si al final todo sale bien, ¿qué le puedes decir? Que tenía razón. Nuestro papel es permanecer unidos y ayudarnos unos a otros”, se resignó un central que tampoco ha vivido su mejor temporada en el Liverpool. “Si terminamos ganando el Mundial, ya no habrá diferencias”, terminó, intentando anteponer lo colectivo a lo individual.