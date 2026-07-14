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MUNDIAL 2026
Francia - España, en directo: semifinales del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT la previa de la semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá entre la selección española y la francesa
Dani Olmo quiere volver a aparecer ante Francia
Dani Olmo vuelve a medirse a Francia, un rival ante el que ya fue decisivo en la Eurocopa 2024 con un gol en semifinales. El internacional español llega en un gran momento de forma y se perfila como una de las principales amenazas de la selección de Luis de la Fuente para buscar el pase a una nueva final.
'CANAL+ Foot': Barcola titular en el extremo
Una de las incógnitas del once francés era el extremo izquierdo. Désiré Doué y Bradley Barcola, ambos del PSG, se disputaban el puesto.
Todo apuntaba a que el primero sería titular, pero según informa Bertrand Latour en Canal Plus, Deschamps ha elegido al ex del Lyon para ocupar el carril izquierdo desde el inicio.
De hecho, Fabrice Hawkins de RMC Sport se atreve con el once completo:
Se espera a Tchouaméni titular
Deschamps recupera a su hombre de confianza en el pivote. Koné ha aprovechado muy bien su oportunidad con actuaciones sólidas y de gran volumen ante Marruecos y Paraguay, pero el técnico galo optaría por el 'titular natural' en un partido tan exigente como la semifinal, según informan varios medios franceses.
El propio entrenador indicó ayer en rueda de prensa que el centrocampista del Real Madrid se encuentra disponible para jugar.
La duda de De la Fuente: ¿Fabián o Pedri?
La gran sorpresa en el once de España en los cuartos de final ante Bélgica fue la titularidad de Fabián Ruiz. El andaluz se ganó el puesto tras la suplencia por decisión técnica de Pedri y, aunque no completó un gran partido, acabó siendo uno de los goleadores.
De cara a las semifinales, Luis de la Fuente señaló sobre ambos que "tienen virtudes diferentes, como 6 y en cercanía con el 10; los dos también pueden jugar juntos y se acaba el problema". Queda ver si realmente volverán a compartir centro del campo o el entrenador riojano se tiene que decantar por uno de ellos.
Mbappé espera a sus compañeros
La otra cara de la moneda muestra a un Mbappé que llega al torneo como una de sus grandes estrellas, junto a Leo Messi. El madridista rara vez falla en las citas importantes, pero en ocasiones su equipo no está a la altura de su talento.
El ejemplo más claro fue el Mundial de 2022. En la final contra Argentina, Kylian firmó una actuación histórica: marcó dos goles en apenas dos minutos para forzar la prórroga y completó un hat-trick legendario que llevó el partido hasta los penaltis. Una exhibición estelar que, sin embargo, no fue suficiente para alzarse con el título.
El día de Lamine
El Mundial de Lamine Yamal, marcado por su lesión muscular, no está siendo el torneo que todos esperaban de la gran estrella española. A pesar de haber sido elegido MVP en dos de los tres partidos de la fase eliminatoria, la enorme expectación generada alrededor del joven de Rocafonda convierte las semifinales contra Francia en un examen crucial para él.
Con su habitual mezcla de descaro y picardía, Yamal lo dejó claro en la rueda de prensa previa: "Vosotros decís que no estoy a mi mejor nivel, así que no tenéis que esperar nada de mí… pero espero que sea un gran día".
Final anticipada
La rivalidad entre España y Francia escribirá un nuevo capítulo en las semifinales del Mundial 2026. Después de dos encuentros recientes, en las 'semis' de la Eurocopa 2024 y la Nations League 2025, ambos saldados con triunfo español, la 'Roja' y los 'Bleus' se verán las caras en el escenario más imponente del fútbol mundial con un billete para la final en juego.
¡Buenas tardes! Arrancamos un directo muy especial... hoy, a partir de las 21h desde Arlington, en Texas, ¡penúltimo paso de la Roja hacia la tan deseada segunda estrella! Delante, la Francia de Mbappé
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