Francia - España, en directo: semifinales del Mundial 2026, hoy en vivo

'CANAL+ Foot': Barcola titular en el extremo

Una de las incógnitas del once francés era el extremo izquierdo. Désiré Doué y Bradley Barcola, ambos del PSG, se disputaban el puesto.

Todo apuntaba a que el primero sería titular, pero según informa Bertrand Latour en Canal Plus, Deschamps ha elegido al ex del Lyon para ocupar el carril izquierdo desde el inicio.

De hecho, Fabrice Hawkins de RMC Sport se atreve con el once completo: