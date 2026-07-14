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MUNDIAL 2026

Francia - España, en directo: semifinales del Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT la previa de la semifinal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá entre la selección española y la francesa

Lamine Yamal, durante el Mundial

Lamine Yamal, durante el Mundial / Europa Press

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Alineaciones probables del Francia - España

Alineaciones probables del Francia - España / SPORT

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