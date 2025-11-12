Fornals, sobre Lamine: "Es una pérdida importante por el jugadorazo que es y por lo que representa"

En la concentración de la 'Roja' este mes de noviembre hay pocos futbolistas más felices y boyantes que Pablo Fornals. El futbolista del Real Betis, que ha regresado a una lista cuatro años después, ha arrancado la temporada a un nivel excelso en el conjunto andaluz. El castellonense ha mostrado su ilusión en una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Las Rozas: "Estoy encantado, agradecido y contento conmigo mismo por estar otra vez aquí".

El centrocampista de 29 años solo coincidió con Lamine Yamal "medio rato", pero lamenta su marcha de la Selección por los problemas de pubalgia que viene arrastrando. "Es una pérdida importante por el jugadorazo que es y por lo que representa, pero el fútbol no espera a nadie. No podemos estar lamentando una pérdida así. Entiendo que él quiere estar aquí, a nadie le gusta dejar a los compañeros por una lesión", explicó Fornals.

Además, el jugador del Betis, que suma dos goles y cuatro asistencias en doce encuentros de LaLiga, ha hablado sobre Luis de la Fuente, con quien coincidió en la sub-21. "Es una persona trabajadora, del día a día, con pasión por lo que hace. La Selección ha reflejado eso durante las 29 victorias que lleva", apuntó el castellonense, quien también compartió momentos en las inferiores con algunos futbolistas de la 'Roja': "Es un grupo que lleva bastante tiempo juntos, nos conocemos de la etapa sub-21. Los veo con la misma humildad y ambición que cuando los dejé hace cuatro años".

Precisamente, Fornals ha recordado sus tres convocatorias con España, la última de ellas con Luis Enrique hace cuatro años. "Con Del Bosque fue inesperado, me tocó venir a ayudar mientras otros compañeros estaban en finales con sus clubes, así que imagínate entrenar con 19 años con Cesc o Pedro. He tenido la oportunidad de venir a la Selección en todos los clubes en los que he estado (Villarreal, West Ham y Betis), sin ser clubes que compitan por ganar ligas. Que los seleccionadores miren más allá es impresionante para mí", sentenció el centrocampista.