La Finalissima está en el tejado de Argentina

La Finalissima del 27 de marzo corre serio peligro. La decisión sobre la disputa del partido se está alargando más de la cuenta, algo que va en contra de que el evento pueda ser una realidad.

La decisión final depende en gran manera de la voluntad que muestre la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) o la CONMEBOL para colaborar con la UEFA y la Real Federación Española.

La RFEF ha mostrado su total disponibilidad de jugar ya sea en el Bernabéu, como se había puesto encima de la mesa, o en un campo neutral, en Londres, Lisboa o Roma como opciones.

Sin embargo, la postura reacia de la AFA está complicando que se dispute el partido. Su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia, soltó que quería jugar en el Monumental molesto por la opción de disputarse en el Bernabéu. El Monumental de Buenos Aires, a parte de sonar a un desaire por parte del dirigente, tampoco está disponible por un concierto de AC/DC.

Lionel Scaloni no ve claro jugar contra España en este mes de marzo / JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

La realidad es que desde que se hundió el negocio de poder jugar en Qatar a causa del conflicto bélico, en Argentina no se ha visto una gran voluntad para solucionar el asunto. Ya antes, incluso cuando el duelo estaba cerrado en Qatar, Lionel Scaloni no estaba muy por la labor de disputar un partido tan exigente en la última ventana antes de la lista definitiva para el Mundial.

La Federación Española está esperando hasta última hora para poder jugar el partido, pero todo puede acabarse en el momento en que la AFA diga públicamente que se niega a disputar el encuentro. Entonces activarán las opciones de jugar dos amistosos.

España tenía que jugar el 27 de marzo ante Argentina y el 30 frente a Egipto, un duelo que podría ser sustituido por otro amistoso ante Serbia, que se jugaría en territorio español.