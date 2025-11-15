La 'Finalissima', el siguiente gran reto de España

España ha pasado por su grupo de clasificación al Mundial como un huracán. Pleno de victorias, 19 goles a favor y cero en contra, unas cifras muy difíciles de mejorar. Aunque la selección sigue sin estar matemáticamente clasificada, el próximo martes la sentenciarán. España debería perder 0-7 ante Turquía para no ir al Mundial, algo totalmente improbable.

El seleccionador y los futbolistas, a pesar de esta situación, no querían dar por hecho nada. Y a pesar de que saldrán con todo en Sevilla, el próximo gran reto de la selección ya apunta al mes de marzo con un cartel inmejorable: Leo Messi vs Lamine Yamal.

Al no tener que ir a la repesca, España se liberará del parón internacional de marzo. Todos los equipos ya clasificados aprovecharán para hacer amistoso de preparación a solo tres meses de la gran cita, pero La Roja y Argentina se verán las caras en la 'Finalissima'. Este torneo no tenía una fecha clara, ya que dependía de las obligaciones de España en la clasificación, pero ahora ya tiene vía libre.

España cerró prácticamente su pase para el Mundial en Tiflis / Tamuna Kulumbegashvili / AP

La 'Finalissima' enfrenta a la selección campeona de Europa y a la de América del Sur. Un torneo que arrancó en 1985 y solo tuvo dos ediciones antes de desaparecer en 1993, año en que la ganó Diego Armando Maradona, pero que volvió en 2022. Esta será la cuarta edición y la tercera en la que jueguen los argentinos, que son los máximos ganadores del trofeo.

Fecha y lugar para la final

Por tanto, las dos selecciones aprovecharán el parón de marzo (23-31 de marzo del 2026) para disputar el duelo esperado entre dos de las mejores selecciones del planeta.

Argentina entrenó en Alicante antes de viajar a Angola para disputar un amistoso esta semana. El 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, aprovechó esta breve estancia en España para reunirse con la Real Federación Española de Fútbol y concretar la fecha y el lugar del partido.

Aunque aún no es oficial, todo apunta a que será el próximo viernes 27 de marzo del 2026 en Catar. Precisamente, la final se jugará en Lusail, el estadio que vio a Leo Messi coronarse como campeón del mundo aquel 18 de diciembre del 2022. Un terreno de buen recuerdo para los argentinos, aunque rompe la breve tradición de alternar sedes europeas con sedes sudamericanas.

Messi levantó el Mundial al cielo de Lusail / Friedemann Vogel / EFE

Las dos favoritas para el Mundial

La 'Finalissima' será la perfecta prueba para medir a las dos selecciones más potentes del mundo: la campeona de Sudamérica y del mundo contra la campeona de Europa y actual selección número uno del ránking FIFA.

Será la primera vez que se enfrenten Leo Messi y Lamine Yamal, algo que de por si ya puede llegar a valer más que un título. Los dos cracks puede que no tengan muchas más ocasiones para verse las caras. Aunque con el nivel que traen ambos conjuntos, no descarten verlos en fases muy avanzadas del Mundial en verano del 2026.

Lamine Yamal y Leo Messi / Sport.es

España tendrá el próximo martes el billete oficial para ir a Estados Unidos, México y Canadá, pero ya tienen en la mente su próximo gran reto: la 'Finalissima'. La mejor antesala al Mundial.