A por la final con el talento como bandera

España es un equipo con muchas virtudes, pero por encima de todo está la calidad de sus jugadores del centro del campo. Cuando la Roja tiene el dominio, no hay equipo en el mundo que le pueda toser. A la Roja se le puede ganar de otras maneras, pero con fútbol no hay forma de batirla.

El talento, por tanto, debe ser el principal argumento que utilice Luis de la Fuente para imponerse al mayor poderío físico francés. Para ello, parece fundamental recuperar la figura de Pedri. El de Tegueste es el jugador que mejor interpreta el juego de la selección y nadie más tienen tanta calidad en el pase.

Pedri dejó sus habituales pinceladas de talento en el partido de España ante Bélgica / Omar Alonso / EFE

Con Pedri te aseguras el balón, continuidad en el juego y posesiones largas. La mejor fórmula para que Francia tenga que correr detrás de la pelota y no pueda intimidar con sus cuatro bichos ofensivos: Dembélé, Olise, Doué y Mbappé.

Kone y Rabiot forman un doble pivote robusto, pero sin la capacidad imaginativa de España. Rodri, Pedri y Olmo pueden unirse para formar un centro del campo de enorme precisión. De la Fuente tiene la opción de repetir con Fabián, aunque sería entrar en el juego de pelea que propone Didier Deschamps.

'Fichaje' Nico Williams

España es alegría y fantasía. Argumentos que debe mostrar también por las bandas. La recuperación de Nico Williams es una excelente noticia para el conjunto español, como se pudo comprobar ante los belgas. El futbolista del Athletic Club quizá no esté para los 90 minutos, si bien es un argumento de peso nuevamente de gran importancia.

Nico Williams durante el partido ante Bélgica / EFE

Álex Baena puede seguir desempeñando el papel de falso extremo zurdo, si bien su rendimiento ha ido de más a menos durante el torneo. Habrá que ver si De la Fuente lo mantiene, vuelve a situar a Gavi o juega con un ala puro. Víctor Muñoz y Yéremy Pino son otros futbolistas que están preparados para entrar en cualquier momento.

Lamine contra Digne

Todo esto por la izquierda, pero por la derecha jugará el gran puñal de España: Lamine Yamal. Delante tendrá el ex blaugrana Lucas Digne, quien ha recuperado su mejor versión en el Aston Villa. Lamine no lo tendrá fácil, pero su cañón está preparado.

Lucas Digne y Adrien Rabiot celebran un gol de Francia / EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

El gol que consiguió en la Eurocopa del 2024 continúa retenido en la memoria colectiva como uno de los mejores en la carrera del jugador del FC Barcelona.

Lamine está muy motivado. "No tenemos miedo a los franceses", ha dicho en reiteradas ocasiones. El de Rocafonda ya sabe lo que es hacer daño a los galos. No solo en la Eurocopa del 2024, sino también en la UEFA Nations League del 2025 cuando fue clave en la eliminación de los 'bleus' con un doblete.

El reto de Cubarsí

España tiene su fuerza en el medio campo y en Lamine como efecto rompedor, pero sin desmerecer a su defensa, a la que se le acumulará el trabajo. Cubarsí tendrá el gran delantero del torneo, Kylian Mbappé, con 8 goles ya en su casillero y 20 en el total de los Mundiales.

El central catalán, no obstante, ha mostrado una gran solvencia y no se dejará intimidar por el crack francés. Acompañado de Laporte deberán secar a un futbolista en racha muy bien arropado por sus compañeros de ataque, en especial del 'Mosquito' Ousmane Dembélé. Tanto Doué como el ex blaugrana pondrán a prueba Pedro Porro y Cucurella, mientras que Rodri deberá vigilar a Olise en la media punta.

En cualquier caso, el trabajo defensivo debe ser coral para que Francia no haga daño. Y la mejor manera es tener el balón. Con Pedri y Dani Olmo en el campo todo sería más sencillo.

Alineaciones

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Doué, Olise, Dembélé y Mbappé.

España: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)

Hora: 21.00 h. La 1; La 2; DAZN