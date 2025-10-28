La Nations League Femenina se prepara para su esperado colofón final. Con la vuelta de las semifinales en marcha, esta noche se conocerá la identidad de las dos selecciones que medirán sus fuerzas en la segunda final de la historia de esta novedosa competición continental.

El primer billete hacia el partido por el título saldrá del cruce entre España y Suecia, en el que 'La Roja' cuenta con un colchón importante. Los dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina en el partido de ida (4-0) otorgan a las de Sonia Bermúdez una renta difícilmente dilapidable y, a falta de 45 minutos para el final, lo tienen prácticamente hecho para confirmarse como la primera finalista.

La identidad de la segunda finalista se conocerá tras la disputa del Francia-Alemania, que se disputará esta misma noche a las 21:10 horas (CET). Esta segunda eliminatoria se encuentra mucho más ajustada que la primera, aunque las teutonas parten con ventaja gracias al solitario tanto de Klara Bühl en la ida.

A diferencia de su homóloga en categoría masculina, las eliminatorias de la Nations League Femenina no se disputan a partido único. Del mismo modo que ha sucedido en las semifinales, la gran final se disputará a doble partido. Tampoco habrá sede única, por lo que cada una de las dos finalistas podrá contar con el calor de su afición.

¿Cuándo se juega la final de la Nations League Femenina 2025?

La final de la Nations League Femenina 2025 ocupará dos días en el calendario de competición. La ida de la eliminatoria se disputará el viernes 28 de noviembre, mientras que la vuelta tendrá lugar el próximo martes 2 de diciembre.

La sede y la hora de cada uno de los dos partidos que componen la eliminatoria no se conocerá hasta que no se confirmen las finalistas. Si España fuese una de las agraciadas, le correspondería disputar el partido de vuelta como local.