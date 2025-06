Fin de ciclo en la España sub-21 de Santi Denia

La eliminación de la selección española sub-21 en los cuartos de final del Europeo abre muchos interrogantes que se deben despejar en las próximas semanas. El primero de todos, el futuro del seleccionador. Santi Denia avisó antes del partido ante Inglaterra: "No me queráis limpiar todavía, tengo contrato", Y después del KO, el manchego insistió: "Soy muy feliz en la Federación. No me lo planteo, no es el momento". Los ingleses volvieron a ser los 'verdugos' de la Rojita. Pero a diferencia de hace dos años, cuando España perdió en la final, ahora la situación apunta a cambio de ciclo.

Porque independientemente de lo que ocurra con Santi Denia, la plantilla dará un giro radical por normativa, y de cara a la preparación de los próximos Juegos, los de 2028 en Los Angeles. En septiembre arrancará ya la fase de clasificación para la próxima Eurocopa sub-21, la de Albania y Serbia de 2027, y que otorgará plazas para la cita olímpica.

El albaceteño ha ido 'a muerte' con un grupo de jugadores de su total confianza, lo que ha llevado a críticas por algunas ausencias. Muchos le han cuestionado, por ejemplo, porqué no se llevó a nadie de un Celta de Vigo 'europeo', por ejemplo Javi Rodríguez. Y así con tantos y tantos equipos.

Santi Denia y unas lágrimas que saben a despedida / EFE

Pros y contras

Otros, en cambio, defienden el gran currículum de Santi Denia tras conquistar los Europeos sub-17 (2017) y sub-19 (2019), y sobre todo, el oro de los Juegos Olímpicos de París 2024. También es importante recordar que la selección absoluta está plagada de futbolistas que, por edad, podían haber 'bajado' a la sub-21 y se optó por mantenerles con Luis de la Fuente pese a que muchos de ellos incluso habían jugado partidos de la fase de clasificación del Europeo. Una Rojita con Cubarsí, Huijsen, Fermín, Pablo Barrios, Samu... le hubieran dado un salto de calidad tremendo a este equipo.

Pero no cabe duda de que se habían depositado muchas expectativas en este torneo y en volver a conquistar un Europeo sub-21 que se había ganado por última vez en 2029 con Luis de la Fuente de seleccionador. La fase previa ya dejó síntomas de que no iba a ser un camino de rosas, pero los de Santi Denia sacaron mucho orgullo para derrotar a la anfitriona Eslovaquia primero (2-3) y remontar a Rumanía después (2-1). El empate contra Italia (1-1) aseguró la primera plaza de grupo y un cruce, en principio, más asequible.

Pero ya antes de comenzar se lesionó el deportivista Yeremay y en el primer partido, se tuvo que volver a casa el azulgrana Gerard Martín para ser operado del dedo meñique de la mano. El otro blaugrana, Pablo Torre, pasó de la titularidad a la suplencia y su entrada a los 70 minutos contra Inglaterra ya no pudo evitar una eliminación que deja secuelas.