Filtran la nueva camiseta de España para el Mundial

La selección española tiene prácticamente asegurada su participación en el Mundial de 2026 que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos. Arrancó la fase de clasificación con dos victorias ante Bulgaria y Turquía y, aunque solo logra el billete el primer clasificado, incluso quedando cuarta jugaría la repesca. En la cita mundialista, España estrenará nueva camiseta, cuyo diseño se ha filtrado a través de las redes sociales. La Real Federación Española de Fútbol y la marca deportiva que viste a La Roja no han confirmado aún la nueva equipación.

Lamine Yamal, en la semifinal de la UEFA Nations League ante Francia. / EFE

El detalle más novedoso de la camiseta está en los hombros y las mangas, que adoptan un tono azul oscuro en contraste con el clásico rojo predominante. Esta apuesta supone cierta ruptura con la línea continuista que España ha mantenido en los últimos torneos, donde el rojo ha sido predominante y solo se ha acompañado de detalles en amarillo o azul en franjas laterales o ribetes.

De todas formas, no sería la primera vez que el combinado español incorpora un cambio importante en el diseño. En el Mundial de 1994, el de Estados Unidos, por ejemplo, la selección vistió una camiseta con un costado adornado por rombos azules y amarillos, que en su día fueron una modificación innovadora. De hecho, en 2018 hubo un guiño retro inspirado en aquella década, con triángulos en tonos azules y amarillos en el lateral derecho.

El Mundial, cita clave

La elástica filtrada, si se acaba confirmando, se utilizaría desde finales de 2025 y se mantendría hasta finales de 2027, aunque la RFEF aún debe dar oficialidad a toda la información relativa al nuevo diseño y a su puesta de largo. En cualquier caso, el equipo de Luis de la Fuente buscará hacer historia con una indumentaria que, sin renunciar al rojo, apunta a la introducción de un azul mucho más protagonista de lo que ha sido habitual recientemente.

El diseño de Adidas pasará a engrosar la lista de equipaciones de España, que a lo largo de los años han combinado la tradición con apuestas atrevidas en momentos puntuales. Será el papel de la selección en el Mundial lo que acabe dando, si se da el caso, un valor añadido a la nueva camiseta que vestirá Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Nico Williams y compañía.