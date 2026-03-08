La FIFA visita este lunes Barcelona

Una delegación de FIFA será acompañada por la RFEF durante dos semanas de trabajo en las que visitará España con los preparativos de la cita mundialista de 2030 en el horizonte. La primera parada será este lunes en Barcelona para visitar las instalaciones del Spotify Camp Nou y del RCDE Stadium. Al día siguiente será el turno de Zaragoza. Y el día 11, Madrid.

Durante su visita, la delegación de trabajo de FIFA, junto con el equipo de la RFEF, mantendrá encuentros con representantes del Gobierno de España, clubes y ciudades candidatas a ser sede. En su llegada a Madrid, el miércoles, será recibida por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, institución que trabaja con FIFA en la organización del torneo mundialista.

La FIFA quiere analizar minuciosamente todos los detalles de los estadios, como las zonas VIP o de medios de comunicación y, por su puesto, todas las cuestiones relacionadas con la seguridad. Evidentemente, en el caso del Spotify Camp Nou se valorarán los planes de construcción para un estadio que aspira a albergar la final junto al Santiago Bernabéu.

Uno de los puntos sensibles son los campos de entrenamiento. Cada sede debe contar con instalaciones preparadas para que las selecciones participantes puedan ejercitarse y Barcelona lo tiene todo a punto con la Ciutat Esportiva Joan Gamper y la Dani Jarque.

La Copa Mundial 2030 se celebrará en España, Portugal y Marruecos, junto con Argentina, Paraguay y Uruguay, en el año en el que se cumplirá el centenario de la disputa del primer torneo mundialista, en 1930. La delegación de FIFA visitará posteriormente Portugal y Marruecos.