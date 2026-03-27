La FIFA avala el pacto España-Serbia

La Federación Española de Fútbol ha llegado a un acuerdo con la Federación Serbia para el partido que este viernes disputarán ambos equipos en La Cerámica. Un pacto sobre los cambios a realizar durante el partido, que es obligado para que el encuentro contabilice de manera oficial.

Los dos equipos podrán realizar ocho sustituciones, tres más de las habituales en un partido de competición, con el fin de que más jugadores dispongan de minutos durante el encuentro.

Este acuerdo tiene el visto bueno de la FIFA, por lo que contabiliza como partido oficial a diferencia de lo que ocurrió en 2022 en el amistoso previo a la Copa del Mundo disputado en Jordania con Luis Enrique en el banquillo. Los ocho cambios ya se permiten en partidos entre diferentes confederaciones y ahora también están autorizados en este duelo contra Serbia.

En la oportunidad de Jordania se pactaron excesivos cambios, un total de 11, y ello evitó que el encuentro contabilizara. La FIFA, a diferencia de esta ocasión, no autorizó que el partido tuviera rango de internacional, aunque permitió su disputa.

Las dos federaciones lo sabían, pero Lucho priorizó que la mayoría de sus jugadores tuvieran minutos al ser el único encuentro de preparación antes de afrontar el Mundial de Qatar 2022.

Debuts oficiales

Un dato anecdótico, pero que puede ser importante para jugadores como Christian Mosquera, Víctor Muñoz o Ander Barrenetxea, que en caso de disputar de minutos, habrán debutado de manera oficial.

Víctor Muñoz, a su llegada a la concentración de Las Rozas / Ángel Martínez / EFE

Quién no podrá hacerlo todavía es Joan Garcia, quien ha sido el jugador descartado de la lista de 27 futbolistas de España. El debut del portero del Barça habrá que esperar ante Egipto el próximo martes en Cornellá en el segundo de los amistosos de esta ventana internacional. Solo se permite la inscripción de 26 jugadores, tal y como ocurrirá en el Mundial, con tres porteros.

En el partido España destacará por jugar con su indumentaria suplente de cara al Mundial, de color crema, mientras que Serbia lo hará de azul. Se espera un lleno absoluto con 23.000 espectadores en La Cerámica.