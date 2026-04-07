La FIFA abre expediente a la RFEF por los cánticos racistas en Cornellà

La FIFA ha decidido dar un paso al frente tras los hechos ocurridos en el amistoso entre España y Egipto disputado en Cornellà el pasado martes. El organismo internacional anunció la apertura de un procedimiento disciplinario contra la Real Federación Española de Fútbol por los cánticos de carácter racista que se escucharon durante el encuentro.

En un breve comunicado oficial, la FIFA confirmó que "ha iniciado hoy un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto". La investigación pone el foco en los gritos ofensivos dirigidos a jugadores de la selección egipcia, que, en principio, no se contempla que conlleven el cierre de los estadios al público como parte del castigo.

El partido, disputado en el RCDE Stadium, quedó marcado por los cánticos de “musulmán el que no bote”, un hecho que ha sido ampliamente condenado tanto a nivel institucional como deportivo. En cuanto a las posibles consecuencias, la Real Federación Española de Fútbol se expone a sanciones que podrían ir desde una multa económica hasta la implementación de medidas visibles de sensibilización, como mensajes contra el racismo en próximos compromisos.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ya fue muy contundente con los hechos en el postpartido y aseguró que "no se debe volver a producir. La sociedad española es en su mayoría un ejemplo, este es un caso aislado". Además, añadió que espera que no afecte a la candidatura de España para albergar la final del Mundial 2030: “Cada cosa en su sitio. Esto es un incidente aislado que no debe volver a producirse. Vamos a trabajar todos juntos para que así sea”.

Condena total

El caso tuvo especial impacto por afectar directamente a Lamine Yamal, mejor jugador de la selección y practicante del Islam. El canterano culé ya se pronunció públicamente con un mensaje en favor del respeto y la convivencia: "Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable", escribió en Instagram el extremo español.

Su condena no fue la única. Hansi Flick mostró su rechazo, asegurando que se trataba de "un pequeño grupo de idiotas" e insistiendo en que el fútbol debe ser un espacio de inclusión: "En el fútbol y en la vida no hay lugar para el racismo. No hay lugar para el racismo, tenemos que estar todos juntos en contra", aseguró cuando se le preguntó por los cánticos en Cornellà. Su hómologo en el banquillo del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, también se posicionó en contra de los cánticos y lanzó una lanza a favor de España recordando que no se trata de un país racista.

Ahora, la apertura del expediente por parte de la FIFA abre un nuevo escenario en el plano disciplinario. A la espera de posibles sanciones, habrá que esperar a la respuesta de la federación y en las medidas que puedan adoptarse para evitar nuevos incidentes relacionados con el racismo en los estadios de España.