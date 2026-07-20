Fin de fiesta por todo lo alto: de 'DJ Panda' a 'Superestrella' de Aitana

España celebró por todo lo alto la conquista del segundo Mundial de su historia en una Plaza de Cibeles abarrotada de aficionados. Tras las recepciones oficiales en el Palacio de la Zarzuela y en el Palacio de la Moncloa, y después de recorrer las calles de Madrid en una multitudinaria rúa, los campeones llegaron al emblemático escenario donde tuvo lugar el acto central de la celebración.

Miles de aficionados tiñeron de rojo la Plaza de Cibeles para rendir homenaje a una selección que volvió a hacer historia y para compartir con los jugadores una noche inolvidable. El público no dejó de entonar cánticos como "Yo soy español" o "Campeones del mundo" y ovacionó uno a uno a los 26 futbolistas de la selección.

Ovación para los jugadores

Los jugadores fueron apareciendo sobre el escenario al ritmo de una canción elegida por cada uno de ellos y muchos aprovecharon la ocasión para lucir las banderas de sus lugares de origen, como Pedri con la de Canarias o Dani Olmo con la de Terrassa. Otros, en cambio, quisieron hacer un guiño a sus clubes. Fue el caso de Marc Pubill o Marcos Llorente, que saltaron al escenario con una bandera del Atlético de Madrid.

Como era de esperar, uno de los futbolistas más aclamados de la noche fue Ferran Torres, héroe de la final gracias al gol en la prórroga que dio a España la victoria frente a Argentina y la segunda estrella. Sin embargo, el delantero valenciano no fue el único en recibir el cariño de la afición. Rodri, Cucurella, Lamine Yamal, Mikel Merino, Unai Simón y el seleccionador Luis de la Fuente también fueron de los más ovacionados por una Plaza de Cibeles entregada a los campeones.

Momento musical

También participó en el festejo el creador de contenido Ibai Llanos, e incluso Shakira envió un mensaje de felicitación a los campeones: "Quiero felicitar a La Roja y a España por este triunfo tan merecido. Le ha demostrado al mundo lo que es trabajar en cooperación, tener una sola mente y un corazón. Ya me dicen que soy el talismán de España, pero es España la que me da suerte a mí".

Asimismo, la celebración contó con un destacado apartado musical. Borja Iglesias ejerció durante unos minutos como DJ y sobre el escenario actuaron Arde Bogotá, Viva Suecia, Ana Mena, Lola Índigo y Aitana, encargada de interpretar Superestrella, una canción que ya se ha convertido en una de las bandas sonoras de este segundo Mundial conquistado por España.

El recuerdo a María Caamaño

El colofón a la fiesta llegó con toda la plantilla unida sobre el escenario. Los jugadores hicieron saltar a una Plaza de Cibeles completamente entregada al ritmo del ya habitual cántico de "¡argentino, el que no bote!", antes de protagonizar uno de los momentos más emotivos de la noche. En nombre del vestuario, Rodri pidió un aplauso para María Caamaño, recientemente fallecida. "Queríamos acordarnos de una personita especial, que es María Caamaño, que nos dejó hace poco. Un fuerte aplauso para María, que está viéndonos desde arriba", expresó el centrocampista, mientras la plaza respondía con una cerrada ovación.

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Acto seguido, entre los gritos de "¡Campeones, campeones!" y con la Copa del Mundo alzada al cielo de Madrid, la selección puso el broche de oro a una celebración que quedará para el recuerdo.