Ferran Torres, en peligro para las semifinales

La selección española tiene el reto de superar, por segunda vez en su historia, los cuartos de final de una Copa del Mundo, gesta que solo ha logrado en 2010, cuando conquistó el título. Para ello, los chicos de Luis de la Fuente deberán ganar a Bélgica este viernes 10 de julio a las 21 horas. En ese encuentro participará, casi con total seguridad, Ferran Torres, que podría perderse unas hipotéticas semifinales si ve una tarjeta amarilla.

El futbolista del FC Barcelona revolucionó el partido contra Portugal, tras entrar desde el banquillo en el minuto 75 por Álex Baena para ocupar la banda izquierda. Más allá de alguna buena internada ofensiva, su mejor jugada tuvo lugar en el 91', cuando filtró un pase al espacio al desmarque de Mikel Merino, que puso el 0-1 definitivo en el marcador. Además de la clasificación de España, el gol supuso un soplo de aire fresco para el 'Tiburón', que llegaba al partido en entredicho, tras errar varias ocasiones claras en los encuentros anteriores.

Ferran Torres fue una pesadilla para Portugal los 15 minutos que estuvo sobre el campo / AFP7 vía Europa Press

Unos minutos después, en la última acción del choque, Ferran Torres zancadilleó a Francisco Conceiçao para evitar un ataque rápido de Portugal. El árbitro del encuentro, el inglés Anthony Taylor, le mostró la tarjeta amarilla, por lo que está apercibido para unas hipotéticas semifinales ante el vencedor del Francia-Marruecos.

La selección española solo ha recibido tres cartulinas en la presente edición del Mundial. Hasta ahora, la han visto Pedri en el debut contra Cabo Verde, Álex Baena en la victoria frente a Uruguay y la ya mencionada al 'Tiburón' en el partido contra los lusos en octavos de final.

La FIFA, con la inclusión de una nueva ronda de eliminatorias en la Copa del Mundo, modificó la normativa de suspensión por acumulación de tarjetas. Tras el desenlace de la fase de grupos, los futbolistas con una amarilla en su haber pasaban limpios a los dieciseisavos. Lo mismo sucederá tras los cuartos de final, por lo que si Ferran Torres no es amonestado ante Bélgica, avanzará sin castigo a las semifinales.