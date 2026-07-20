Ferran Torres, el nuevo Iniesta

La selección española ya tiene su segunda estrella. La ganó, como la primera, tras jugar una prórroga. Un azulgrana, Andrés Iniesta, fue el héroe en aquella ocasión. Esta vez lo ha sido otro jugador del Barça, Ferran Torres. En Sudáfrica, en aquel 2010, un gol de Iniesta derrotó a la selección de Países Bajos. Esta vez, en Estados Unidos, ha sido un gol del 'Tiburón' el que ha derrotado a Argentina para dar un más que merecido triunfo al combinado dirigido por Luis De la Fuente.

La selección argentina planteó un partido muy defensivo y tremendamente duro. Fueron muchas las patadas y las acciones al límite del reglamento protagonizadas por los jugadores argentinos. Desde el inicio, pareció que los de Lionel Scaloni buscaban que la final se resolviese en el desempate desde el punto de penalti. No dispararon a puerta durante todo el partido y con la permisividad del árbitro y su coraje lograron forzar la prórroga. Eso sí, llegaron a ella en inferioridad numérica, pues en el descuento de la segunda parte, Enzo Fernández vio la segunda amarilla por una entrada muy dura sobre Pau Cubarsí.

La prórroga se inició con el control absoluto del juego por parte de la selección española, que se volcó sobre la portería 'Dibu' Martínez. El asedio español era ya con Ferran Torres de delantero centro, que había salido al terreno de juego en el minuto 62 por Oyarzabal. Lo había hecho junto a su buen amigo a Pedri. Y lo había hecho para convertirse en el héroe del partido.

La gloria para Ferran Torres llegó en el minuto 106 de la prórroga. La jugada se inició a pies de Lamine Yamal, que cedió el balón a Pedro Porro para que el extremeño metiese el balón en el interior del área con un centro al segundo palo. Nico Williams, muy forzado, dejó la pelota hacia atrás con la cabeza para Ferran Torres, que se sacó un gran disparo con la izquierda para batir, por fin, al portero argentino.

La actuación del delantero valenciano todavía pudo ser mejor, pues en la segunda parte de la prórroga volvió a ver portería. Ferran aprovechó un balón en profundidad para plantarse solo ante 'Dibu' Martínez y hacer su segundo gol. El tanto fue anulado por fuera de juego. Lo confirmó el VAR. Por centímetros no llegó el gol de la tranquilidad para la selección española, que tuvo que sufrir y resistir hasta el final para ganar por segunda vez la Copa del Mundo.

Ferran siempre ha sumado en este Mundial cuando ha sido reclamado por De la Fuente, haya sido jugando de titular o saliendo desde el banquillo. No había tenido suerte en partidos anteriores de cara a puerta. El gol llegó cuando más lo necesitaba la selección española. Para darle a España la segunda estrella. Merecidamente, el atacante valenciano fue nombrado MVP de la final. La temporada pasada había obtenido el mismo reconocimiento en la final de la Copa del Rey, que ganó con el Barça tras lograr forzar la prórroga con un gol. En Estados Unidos, ha repetido. Esta vez, posiblemente, tras marcar el gol más importante de su carrera.