Ferran Torres: "El míster nos tiene enchufados a todos"

Ferran Torres, goleador y mejor jugador de la victoria por 0-1 de España contra Albania, expresó este lunes su "hambre de más" en el equipo nacional, del que quiere estar "entre los máximos goleadores" de su historia; apuntó que no había nada reivindicativo en su celebración, remarcó que la comparación con el recorrido de la Eurocopa 2008 son "palabras mayores" y abogó "por el partido a partido".

"La Eurocopa 2008 fue muy buena. Ya lo sabemos todos. Tenía ocho años. No veía el fútbol igual que lo puedo ver ahora. Pero eso son palabras mayores. Tenemos nuestro camino, estamos trabajando de forma muy buena, el entrenador nos tiene muy enchufados a todos y esa es la clave, que somos una familia y un equipo. Partido a partido, ir pasando y por qué no soñar a lo grande", valoró en la rueda de prensa en el Düsseldorf Arena.

"La clave de este equipo es que todos podemos considerarnos titulares y todos estamos preparadísimos para cuando el míster confíe en nosotros. Nos tiene enchufados a todos. La clave es que cualquiera pueda solucionar el partido, muchas veces es más importante la gente que sale del banquillo, que nos lo remarca el entrenador, porque muchos goles se marcan en el tramo final. Y a ponerle las cosas difíciles al 'míster' para que me ponga cuando considere", añadió.

Su celebración con las manos en los oídos fue por "escuchar a una grada como la de España, gritar como estaba gritando". "Si pudiera hubiese saltado con ellos a la grada. Buscar segundas opciones de reivindicarse (en esa celebración), nada. He salido, he disfrutado, he defendido el escudo de España un partido más, hemos ganado y a por otra", apuntó.

Son ya 20 goles en 44 partidos como internacional absoluto, al borde de los diez máximos goleadores de la historia. "Un orgullo lo primero y hambre de más. Desde siempre que vi que me iba también con la selección quiero estar entre los máximos artilleros", dijo.

"Defender a mi país, representar a todo un país, a mi familia... Me siento muy involucrado cuando me pongo esta camiseta. Me siento que juego por ellos, por toda la gente que me rodea y están en el día a día conmigo. Para mí siempre es especial un gol con la selección", aseguró.