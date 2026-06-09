Ferran Torres no decepcionó a Hansi Flick en ausencia de Lewandowski ni decepciona a Luis de la Fuente con la baja de Lamine Yamal

Ferran Torres demostró en el Estadio Cuauthémoc de Puebla que llegará a la cita del debut mundialista de España frente a Cabo Verde del próximo 15 de junio como es habitual en el delantero de Foiós (Valencia): preparado, alerta y dispuesto a rendir al cien por cien sea la que sea su posición que ocupe en la delantera. Hansi Flick ha disfrutado de esa versión del 'Tiburón' durante toda la temporada y Luis de la Fuente la explota igualmente en la Roja, sabedores de que el delantero azulgrana nunca decepciona en cuanto a los 'servicios mínimos' de colocación, fútbol asociativo, presión e intensidad. Para compartir la titularidad con Robert Lewandowski en el eje del ataque del Spotify Camp Nou o para ocupar la banda en ausencia de Lamine en el ensayo contra Perú, como ya lo hizo ante Irak.

La excelente noticia para el seleccionador es que Ferran llega al Mundial 2026 interpretando su mejor versión. El valenciano está rápido, está pícaro e intenso en la presión, está incisivo en ataque y su generodidad natural lo ha convertido en un asistente de lujo, por ejemplo para su compinche Pedri sirviéndole el 2-0 frente a los peruanos, sin levantar ni un milímetro el pie del acelerador.

Torres apunta a la titularidad de cara al estreno frente a Cabo Verde. Cierto, escorado a la derecha y cubriendo posiblemente la ausencia de Lamine, todavía recuperándose de su lesión. ¿Y? Nadie duda de que su rendimiento no bajará del notable y que se adaptará a las circunstancias. En el Barça fue asumiendo dirante la temporada el papel de ariete en las ausencias de Lewy hasta aportar 21 goles y 3 asistencias en 49 partidos, y apuntándose el Trofeo Zarra en La Liga.

Ahora en el Mundial, cederá el eje a otro delantero tan atípico y especial como él, Mikel Oyarzabal, que con su diana ante Perú ya dejó atrás a Alfredo di Stéfano en la lista histórica de goleadores de España y es el noveno en la clasificación histórica... y al propio Ferran. El vasco suma ya 24 goles con la Selección por 23 del jugador del Barça y de la mítica 'Saeta'. Y tienen a tiro a Emilio Butragueño (26), Fernando Morientes (27) y Fernando Hierro (29). Un poco más lejos les queda el quinto realizador español en la clasificación histórica, David Silva (35); y todavía tienen que mirar de lejos al 'Guaje' David Villa (59 goles).

24 goles y 8 asistencias con España

En cualquier caso, un Mundial como el de México, Estados Unidos y Canadá, con 48 selecciones y rivales a priori tan asequibles como Cabo Verde (15 de junio) y Arabia Saudí (21 de junio), puede permitir a Ferran Torres soñar con mejorar sus excepcionales números con España. Porque las estadísticas del atacante azulgrana con la Selección son excelentes: 24 tantos en 57 partidos, el más reciente el que firmó en el penúltimo amistoso frente a Irak en el estadio de Riazor (1-1) y 8 asistencias, la última la ya comentada a Pedri frente a Perú la pasada madrugada.

¿Soñar con la Bota de Oro en el Mundial? En un equipo tan coral como es España, y con un perfil de jugador que antepone el equipo a las estadísticas personales, el galardón individual, aunque apetecible, es para Ferran un objetivo secundario con el sueño por delante de conseguir la segunda estrella con España. Hay auténticos cazagoles como Kylian Mbappé o Erling Haaland, que a su instinto depredador y su posición más cerca de la portería rival posiblemente unirán más minutos de juego respecto al atacante del Barça. Sin embargo, nadie duda de que buena parte de las opciones de éxito de la Roja en la cita mundialista pasarán por las botas de un Ferran que al regreso de Norteamérica deberá afrontar su futuro en el Spotify Camp Nou: su contrato expira el 30 de junio de 2027.