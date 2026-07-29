Ferran Torres (26 años): “Mi hermana ha sido mi pilar, la persona que siempre ha estado ahí para guiarme y sostenerme. Fue duro, pero me hizo madurar”

Ferran Torres está en un gran momento a nivel personal. El de Foyos fue el gran protagonista de la final de la Copa del Mundo al anotar el gol que le dio a España la segunda estrella. Pero tras una temporada larga y exigente, con hasta 49 partidos disputados, Ferran ha decidido ponerle pausa a la vida y descansar.

El extremo se encuentra en Ibiza, tomando el Sol y saliendo de fiesta en Ushuaia, la discoteca en la que acuden muchas personalidades de todos los sectores. Además de disfrutar del ambiente de la isla, Ferran también ha aprovechado estos días para rodearse de su círculo más cercano antes de regresar a la rutina de entrenamientos y preparar la nueva temporada.

Todo apunta a que estas vacaciones servirán para recargar energías de cara a un año en el que quiere ser importante y tener minutos. Mientras tanto, sus publicaciones en redes sociales muestran a un Ferran relajado, disfrutando del verano, del mar y de la compañía de sus amigos, en unas imágenes que no han pasado desapercibidas nada más publicarlas en sus redes sociales.

Ferran Torres no lo tuvo nada fácil

Detrás del gran momento del jugador, hay una historia de superación que le marcó de por vida y, quizá, explican la situación actual del jugador. Ferran sufrió mucho cuando tuvo que decidirse a dejar a su familia por el fútbol.

Cuando era pequeño, Ferran Torres comenzó a vivir en la residencia del Valencia CF en la Ciutat Esportiva de Paterna cuando tenía 12 o 13 años, tras el divorcio de sus padres. "Fue un shock, no supe cómo afrontarlo y me daba vergüenza contarlo. Mi hermana ha sido mi pilar, la persona que siempre ha estado ahí para guiarme y sostenerme", dijo en su momento.

La hermana de Ferran Torres, Arantxa Torres, ha desempeñado un papel importante en su vida. Siempre ha sido un refugio emocional que le ayudó a sobrellevar la presión y la distancia con su familia. Ese respaldo fue fundamental para que pudiera mantener el equilibrio personal durante su crecimiento como deportista.

Sus padres estaban divorciados y fue algo que le costó superar. "Cuando mis padres me dejaban, era llorar y llorar. Fue duro, pero me hizo madurar", afirmó

Así es el coche de Ferran Torres, valorado en unos 50.000 euros / Sport.es

Ferran empezó a jugar a fútbol en casa y en la calle. Creció en las calles de Valencia, junto a sus amigos. "Me he criado allí, tengo a todos mis amigos y, de verdad, que es muy acogedor. Mi calle es bastante ancha, con lo que podía salir a jugar. Vivía en una casa con una planta baja y tenía allí mi portería, a mis perros, que hacían de defensores, y podía jugar y pasármelo bastante bien", dijo.

"Eran también espinilleras o botas, no quería otra cosa. De hecho, mis primeras botas me las regaló mi madre, del Base Sport de Torrente. Siempre me acordaré", explicó en 'Panenka'.

Ferran Torres, en su etapa como jugador del Valencia / EFE

Los primeros pasos, en el Valencia

Los primeros pasos de Ferran en el fútbol llegaron en el equipo de su colegio, donde el objetivo principal era disfrutar del juego junto a sus amigos. Aquella etapa estuvo marcada por la diversión y el compañerismo, lejos de la presión de la competición. Sin embargo, su talento llamó pronto la atención de los ojeadores del Valencia CF, que lo incorporaron a su cantera cuando apenas tenía siete años.

La entrada en la academia del Valencia transformó por completo su rutina. Desde muy pequeño tuvo que adaptarse a nuevas responsabilidades y afrontar la distancia con su entorno familiar y sus amistades. La disciplina y el esfuerzo pasaron a ocupar un lugar central en su vida, convirtiéndose en la base de su desarrollo como futbolista.

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Años después, todo ese recorrido encontró un momento inolvidable al marcar el gol que dio a España un título mundial. Ese tanto simbolizó el premio a una trayectoria construida con sacrificio, constancia y dedicación desde la infancia.