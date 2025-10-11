A Ferran solo le faltó el gol en su partido 50

Máxima confianza de Luis De la Fuente en Ferran Torres. Merecida tras su buen arranque de temporada con el Barça, equipo en el que suma cinco goles en diez partidos y en el que le ha ganado a Robert Lewandowski la titularidad en la posición de delantero centro. Faltaban Lamine Yamal y Nico Williams y el polivalente delantero valenciano ocupó la banda derecha del ataque español.

Y a pesar de jugar en el extremo, pisó mucho el área rival, especialmente en la primera mitad. Dos penas máximas señaló el colegiado del encuentro sobre Ferran Torres en su partido número 50 con la selección española. La primera, la anuló tras consultar el VAR. Consideró el colegiado, que no sabía si la falta había sido fuera o dentro del área, que el contacto no fue suficiente para señalar los once metros. La segunda, mucho más clara, la lanzó el propio Ferran en lugar del especialista, Mikel Oyarzabal, pero el valenciano topó con un gran Mamardashvili, que se hizo grande y desvió el disparo a media altura del internacional español.

Dispuso de otra buena oportunidad para marcar el jugador del Barça en la segunda mitad tras ganar por velocidad a su marcador y plantarse en el área de Georgia. Remató bien, pero volvió a encontrarse con el exportero del Valencia, que evitó que el disparo cruzado del jugador del Barça acabase en el fondo de la portería.

Una lástima que no pudiese sumar un gol en un partido tan señalado para el de Foios, el número 50 con la selección española. Ha jugado 51, pero uno no cuenta como ofiial. Fue un amistoso contra Jordania en el que el por aquel entonces seleccionador, Luis Enrique, realizó más cambios de los permitidos. Lejos queda su debut con la selección española el 3 de septiembre de 2020 en un partido ante Alemania. En los 50 partidos que ha jugado, ha marcado 22 goles, una cifra que no está nada mal.