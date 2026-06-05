Fernando Morientes: "Me encantaría que Oyarzabal y Ferran Torres superasen mis 27 goles en este Mundial"

Fernando Morientes, una de las leyendas del fútbol español y el séptimo máximo goleador histórico de la Selección, ha vuelto a vestirse de corto de manera figurada para analizar el presente y el futuro del combinado nacional. En un evento en colaboración con El Piponazo de Grefusa, marca de la que se ha mostrado encantado de formar parte por su histórico vínculo con el fútbol y las tardes de partido en familia, el exdelantero no ha dejado indiferente a nadie con sus reflexiones de cara a la gran cita mundialista.

Fernando Morientes en un acto / AGENCIAS

EL BLOQUE POR ENCIMA DE LAS INDIVIDUALIDADES

A las puertas del Mundial, todas las miradas están puestas en las grandes perlas del fútbol español, de forma muy especial en Nico Williams y Lamine Yamal. Morientes se ha rendido a su talento, asegurando que "hoy por hoy son los jugadores no solo son más desequilibrantes de la Selección Española, sino de muchas selecciones que van a ir a este Mundial".

Sin embargo, el cacereño fiel a su experiencia en grandes torneos, ha querido restarle presión individual a los chavales para ensalzar el trabajo colectivo de Luis de la Fuente: "Me encantaría que llegasen en su mejor versión, pero estoy convencido de que dos jugadores no van a hacer campeona a la Selección absoluta. Si una cosa me gusta de Luis de la Fuente es que ha montado un equipo. A veces son más importantes jugadores que no están en el radar del once inicial y acaban siendo clave para conseguir los objetivos".

Lamine Yamal y Nico Williams, antes del Albania - España de la Eurocopa / AP

Preguntado por la delantera y la figura del delantero centro puro que él mismo encarnó, Morientes rompió una lanza a favor de los actuales nueves de la Roja, personificado en Mikel Oyarzabal y Ferran Torres. Para el exmadridista, las críticas sobre si el jugador de la Real Sociedad es o no un '9' clásico carecen de sentido: "Oyarzabal es delantero centro, mediapunta, jugador de banda... lo tiene todo. Ha hecho un trabajo tan bueno para la Selección que se ha eliminado un poco ese debate".

Además, el 'Moro' sacó a relucir su lado más generoso al hablar de sus cifras goleadoras históricas: "Creo que Ferran Torres y Oyarzabal tienen 24 o 25 goles; yo tengo 27; me encantaría que los dos me pasasen en este Mundial", confesó con una sonrisa, añadiendo un deseo firme cuándo fue preguntado por quién cree que va a ser el más destacado de España: "Espero que los momentazos en el torneo nos los den los delanteros, ¡que no nos los dé el portero, por favor!".

UNA GENERACIÓN MENOS AGRACIADA

Al ser cuestionado de broma sobre si se vería jugando en este equipo actual, no dudó: "¡Por supuestísimo! Si tuviese 25 años menos me prepararía. Aunque si quisiesen un delantero centro puro, yo tenía otras características distintas a los que están.

También le hicieron la comparación sobre laa ctual España con la de su época, una generación que por desgracia vivió momentos no tan felices."Físicamente, por la evolución del entrenamiento, esta generación quizás está un punto por encima de la nuestra, pero en calidad... en calidad les plantaríamos cara seguro".

SU CONSEJO PARA LOS DEBUTANTES

Haciendo memoria sobre su propia trayectoria, Morientes recordó lo rápido que cambia la suerte en un Mundial, rememorando la cita de Corea y Japón 2002: "Yo no iniciaba de titular y las lesiones de Diego Tristán primero y Raúl después hicieron que fuese el único delantero disponible. Pasas de secundario a jugarlo todo en un instante". Por ello, el exinternacional quiso mandar un valioso consejo a los nuevos talentos que asoman la cabeza en el plano internacional, como Marc Pubill o Víctor Muñoz: "Les diría que si tienen un par de horas para pensar en lo que va a acontecer, que lo disfruten. Que disfruten cada momento porque el tiempo pasa muy rápido. De repente te ves aquí rodeado de periodistas con 50 años pensando en lo que pasó en Francia o Corea y echo de menos haber disfrutado un poco más. Todo va tan rápido y te pilla tan joven que apenas eres consciente".

Víctor Muñoz celebra su gol a Serbia con la selección española. / Andreu Esteban / Efe

FÚTBOL Y PIPAS, LA UNIÓN INTERMINABLE

El marco del análisis no pudo ser más idóneo. Morientes destacó el orgullo que siente por colaborar con Grefusa y El Piponazo, un elemento que considera parte del ADN del aficionado español. "¿Quién no se ha sentado a ver un partido de fútbol comiendo pipas? No solo solo, sino con la familia, disfrutando de ese debate que se crea en las temporadas. Es una marca muy vinculada a nuestro deporte" concluyó la leyenda de la Roja, que afronta este periodo con la maleta lista para vivir el torneo también desde los micrófonos para la televisión mexicana.