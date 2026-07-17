¡Fermín estará con la selección en la final contra Argentina!

La selección española contará con un importante respaldo desde la grada en la gran final del Mundial 2026 frente a Argentina. Además de los miles de aficionados que se esperan en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), varios futbolistas vinculados al combinado de Luis de la Fuente viajarán a Estados Unidos para acompañar al grupo en la cita más importante del torneo.

Según informa el diario AS, Fermín López estará presente en Nueva York para acompañar a la selección española en la gran final del Mundial. El centrocampista del Barça, que ya prepara el nuevo curso en la Ciutat Esportiva, se quedó fuera de la convocatoria definitiva después de sufrir una fractura en un dedo del pie cuando era un fijo para entrar en la lista de Luis de la Fuente. De hecho, todo parecía indicar que tenía un hueco en el once de la Roja.

Junto al blaugrana también viajará Álvaro Morata, capitán de España en la conquista de la Eurocopa 2024 y otra de las ausencias destacadas del Mundial.

La expedición contará asimismo con la presencia de Jesús Rodríguez, que participó en el inicio de la concentración antes de ser descartado, y de Samu Omorodion, cuya lesión de rodilla le impidió competir por un puesto en la lista definitiva de Luis de la Fuente. Los cuatro se unirán al resto de la delegación española para vivir desde la grada una final histórica.

Apoyo institucional

El respaldo también será institucional. Tal y como prometió semanas atrás, el Rey Felipe VI acudirá al MetLife Stadium para presenciar el encuentro. También estará presente la ministra de Deportes, Milagros Tolón, mientras que este viernes se confirmó igualmente la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acompañará a la selección en la lucha por conquistar el segundo Mundial de su historia.

El escenario será el imponente MetLife Stadium, un recinto al aire libre con capacidad para más de 82.000 espectadores y que volverá a convertirse en el epicentro del fútbol mundial. La FIFA mantiene además su apuesta por el espectáculo al estilo estadounidense y el descanso de la final se alargará finalmente hasta los 17 minutos, dos más de lo habitual, para dar cabida a las actuaciones musicales previstas durante el intermedio.