Fermín deja de ser un ‘outsider’

Fermín López ha variado su rol en la Selección. El canterano del FC Barcelona solo ha participado hasta ahora en tres partidos con la Roja, entrando desde el banquillo, y contabilizando 79 minutos. Una situación que cambiará a partir de ahora, con los duelos ante Georgia y Turquía en este parón de selecciones.

Fermín entra de lleno en la batalla para la media punta con Pedri lesionado y Dani Olmo con poco rodaje. Quizá no sea titular, pero no tendrá un papel de actor secundario ya que De la Fuente valora mucho su progresión.

Invitado en la Roja...

En la Eurocopa del 2024 prácticamente fue de ‘invitado’ ya que solo jugó unos minutos en el partido intrascendente frente a Albania. Previamente, había entrado en el duelo amistoso contra Andorra y recientemente jugó 22 minutos en la goleada por 0-6 contra Turquía en la clasificación para el Mundial.

Fermín también estuvo presente en la Final Four de la UEFA Nations League, si bien tuvo que ver la semifinal frente a Francia y la final contra Turquía desde el banquillo.

Ahora, en cambio, contará más. Se lo ha ganado con su rendimiento en el Barça, donde es titular indiscutible. Fermín ya es un jugador maduro, que asume responsabilidades y es capaz de marcar las diferencias.

... Oro con la Olímpica

El onubense siempre ha estado bien visto en la Federación desde que explotó con el Barça. Primero, con la selección sub-21 y, posteriormente, con el combinado olímpico. Fermín y Baena compaginaron la Eurocopa con los Juegos de París 2024 y les salió bien llevándose el trofeo continental y la medalla de oro en París. Fermín fue la gran sensación en los Juegos de Francia con 6 goles en 6 partidos, incluido un doblete en la final frente a Francia.

Su olfato de gol lo ha llevado a ser incluso considerado como un delantero para De la Fuente. “Tiene muy buena relación con la portería contraria”, recordó el seleccionador riojano”. Por ello, está previsto que sea media punta o incluso que pueda jugar arriba tirado a la izquierda como ha hecho con el Barça.

Fermín está de dulce y De la Fuente lo quiere aprovechar. En el Barça ha marcado 6 goles y ha repartido 4 asistencias en lo que se lleva del curso 2025/26. Unos números que lo avalan, alma igual que la presión que ejerce en campo contrario. Su intensidad es un lujo en el fútbol actual.

El último paso

España está a un paso de clasificarse para el Mundial, pero no puede confiarse. Necesita ganar en Georgia para estar virtualmente en la gran cita del verano. De pinchar en Tiflis el sábado, se la jugaría probablemente en la última jornada del próximo martes frente a Turquía en Sevilla.

La selección ha visto puerta con facilidad, pese a no tener un delantero centro convencional. El capitán, Álvaro Morata, se ha quedado fuera en las dos últimas listas, al igual que Ayoze Pérez, los dos jugadores que De la Fuente se llevó a la Eurocopa para ejercer esta función de ‘9’.

El seleccionador juega ahora con Oyarzabal arriba y una serie de referencias en las bandas y media punta que tienen facilidad para el gol como Yéremy Pino, Ferran Torres, Álex Baena, Mikel Merino o Fabián. A este grupo se ha sumado Fermín, que ha llegado a esta concentración con la idea de demostrar que puede estar en el Mundial para luchar por el título.