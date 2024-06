Fermín: "Nosotros tenemos muchas confianza y ya callaremos bocas"

Fermín López fue uno de los jugadores más destacados del FC Barcelona durante la temporada. El centrocampista debutó el pasado verano con el primer equipo en Dallas y supo aprovechar todas las oportunidades que Xavi le fue propiciando. Unos meses después, Fermín se prepara para afrontar la Eurocopa junto a la selección española de futbol. "Todo empezó en Dallas. El míster me dio la oportunidad y he intentado aprovecharlo. Estoy muy contento en el plano personal", remarcó el jugador del Barça en Marca.

De Linares a la selección

Con toda la ilusión del mundo, Fermín López afronta la Eurocopa con muchas esperanzas de lograr algo grande. Más aún después del gran salto a nivel profesional que le ha supuesto ir convocado con Luis de la Fuente. Fermín vive ahora en Alemania algo que no podía imaginar apenas hace unos meses. "Estaba nervioso tras el partido con el Sevilla porque la gente decía que podía estar. Yo no me lo creía. Cuando vi que entré me puse como loco. Lo vi en directo por el móvil y cuando vi que estaba. Quité la rueda de prensa y llamé a mi padre. Sabía lo del vídeo, pero de ahí a ir... El que estaba seguro era mi padre. Yo le decía: Pá, estás loco. ¿Cómo voy a ir?", dijo Fermín.

Durante la temporada 2022/23, Fermín militaba en el Linares. Se marchó cedido a Primera Federación para posteriormente regresar al FC Barcelona de Xavi Hernández. El de Terrassa le dio una oportunidad durante la pretemporada del equipo en Dallas, y Fermín se salió con un golazo ante el Real Madrid. Una ciudad que el futbolista cree que ha sido un punto y aparte en su carrera.

Dijo en Marca: "Ir a Linares fue un golpe de realidad. Llegaba de tener todo en el Barça y me ayudó a tener las ideas claras".

Todas las esperanzas puestas en la Eurocopa

Fermín ya piensa en el sábado. La selección española se enfrentará a Croacia y el futbolista del Barça podría debutar de forma oficial. España llega con una plantilla de jóvenes y con opciones de dar la sorpresa. "La verdad es que no estoy nervioso".

Además, coincide con el mensaje de Carvajal: "La gente siempre nos da por muertos, que no vamos a dar guerra. Mejor. Nosotros tenemos mucha confianza y ya callaremos bocas. Somos un equipo. Aquí nadie mira a nada que no sea lo colectivo", concluye Fermín.