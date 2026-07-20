El feo gesto de Argentina durante la coronación de España en la final del Mundial

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina sigue generando repercusión. El conjunto de Lionel Scaloni protagonizó un partido muy tenso con muchas acciones al límite. El triunfo español dio paso a una multitudinaria tangana sobre el césped, con varios enfrentamientos entre futbolistas de ambas selecciones que terminaron con agresiones de Paredes, Molina y Ayala a jugadores españoles.

Una vez calmados los ánimos, la tensión no desapareció durante la ceremonia de entrega de medallas y del trofeo. Mientras los jugadores españoles esperaban el momento de levantar la segunda estrella mundialista, la delegación argentina permaneció sobre el terreno de juego, pero evitando presenciar la celebración del nuevo campeón. Cuando Rodri recibió la Copa del Mundo y comenzó la celebración de la selección española, los jugadores de Argentina estaban colocados de espaldas en una escena muy controversial.

Un gesto bajo la lupa

La imagen ha sido interpretada por muchos como una muestra de frustración por la derrota, aunque también ha recibido numerosas críticas por considerar que rompía con el espíritu deportivo que suele acompañar este tipo de ceremonias. El contraste fue especialmente llamativo porque, minutos antes, los futbolistas españoles sí habían realizado el tradicional pasillo de respeto a los subcampeones cuando estos recogieron sus medallas, un gesto habitual en las grandes finales internacionales.

Uno de los pocos jugadores españoles que se pronunció sobre lo ocurrido fue Dani Olmo. El mediapunta prefirió rebajar el tono de la polémica, aunque dejó clara su visión sobre la importancia del ejemplo que deben transmitir las selecciones: "No nos importa. Al final también son importantes los valores que quieres transmitir hacia fuera. Creo que ellos deben ser un ejemplo para todo y también para bien", señaló el futbolista español tras la final.

La FIFA lo investigará

La actitud de la delegación argentina durante la entrega del trofeo formará parte de los hechos que la FIFA tendrá en cuenta dentro del expediente disciplinario abierto tras la final, junto con los altercados producidos después del pitido final. El organismo revisará las imágenes y la documentación recopilada antes de decidir si adopta algún tipo de medida disciplinaria contra Argentina.

La investigación podría derivar tanto en sanciones individuales para algunos de los implicados como en posibles medidas contra la propia federación argentina si la FIFA considera que el comportamiento de su delegación vulneró el reglamento disciplinario o los principios de conducta deportiva que rigen las competiciones internacionales.