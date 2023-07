Zornoza: "Todo esto me ha venido de golpe"

La centrocampista forma parte de las 23 que seleccionó Jorge Vilda para el Mundial femenino "Estar aquí para mi es un orgullo y también para mi familia", aseguró

Claudia Zornoza, centrocampista incluida en la lista de 23 jugadoras de España para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que dará comienzo el 20 de julio, aseguró en su concentración en Auckland (Nueva Zelanda) que para ella el sueño de jugar un mundial "ha venido de golpe".

"Nunca me imaginé poder estar aquí, siempre tiene sueños a corto plazo y este para mi ha venido de golpe y ojala poder ganarlo y celebrarlo con todas la compañeras", confesó la jugadora del Real Madrid.

"Yo no he podido vivir ningún torneo en categorías inferiores, solo entrenamientos. Estar aquí para mi es un orgullo y también para mi familia. Estoy disfrutando al máximo", dijo en una entrevista con la RFEF.

Zornoza compagina su carrera deportiva con estudiar una oposición para policía municipal y quiere decantarse por la unidad ambiental o canina: "Toda jugadora piensa que su futuro puede estar en lo deportivo, yo todo lo contrario", explicó la centrocampista.

El tiempo libre del que dispone intenta despejarse estudiando: "Tengo poco tiempo. Una oposición requiere mucho más. Voy más lenta que los demás e intento repasar porque es un largo camino", aseguró.

Después de su lesión de peroné en el mes de marzo en un partido ante el Levante las Planas, tuvo un duro proceso de recuperación para poder llegar bien al final de la temporada: "Cuando me dijeron que no me operaban y que era limpia la fractura, enseguida me puse con ello. Fue una dura recuperación porque pase mucho dolor, pero aun así entre piscina y entrenamientos pude llegar y me quedo con eso. Tengo que dar las gracias al club en el que estoy. Hacíamos incluso a veces 3 sesiones para poder llegar a la copa de la Reina y pudimos estar mucho antes".