Vero Boquete denuncia un problema más profundo que el 'Caso Rubiales': Todas las que hemos estado allí hemos vivido situaciones desagradables"

La futbolista, Vero Boquete, ha concedido una entrevista a RNE donde ha denunciado el acto de Rubiales y ha querido evidenciar los problemas internos de la RFEF Boquete considera que Rubiales ha "destapado un forma de actuar y de ser" pero que "el problema en el fondo es mucho más importante"

La futbolista Verónica Boquete ha dado unas declaraciones sobre el beso de Rubiales en las que denuncia que realmente el problema es que "la cultura y el sistema dentro de la RFEF necesita cambiar". No es sólo el beso que robó Rubiales, si no que es la propia vértebra de la RFEF la que necesita modificar las aptitudes que se vieron reflejadas en el Rubiales.

"Lo único que ha pasado en estos siete días es que se ha visto públicamente lo que antes sucedía en privado y en grupos reducidos". Además, ha insistido en que "el problema en el fondo es mucho más importante", dijo en la entrevista para RNE.

La jugadora aclaraba que "queda mucho" para que suceda este cambio, empezando por las "140 personas que aplauden y se ponen de pie" en el discurso de Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria, indicaba la futbolista.

Verónica insinuaba que el acto que vimos públicamente no era la primera vez que sucedía: Esos límites siempre se habían sobrepasado, porque desde que tenemos memoria todas las que hemos estado allí hemos vivido situaciones desagradables y da igual quién esté al frente". Luis Rubiales ha destapado "una manera de actuar y de ser" de la RFEF.

Además, ha querido mandar un mensaje para todos aquellos que creen que el beso no fue "para tanto": "Mucha gente en España cree que ese beso no es para tanto, aunque al menos saben que hay unas consecuencias y que pueden ser graves. Es la primera manera de frenar eso".

La futbolista mantiene su posición: este no fue un acto independiente. Verónica difiende que estas aptitudes están bien arraigadas en las raízes de la RFEF y que "el problema no es si se va Rubiales o no se va Rubiales" sino más bien de, ahora que se ha visibilizado el problema, si los españoles van a ser capaces de cambiar la cultura y el sistema de dentro de la RFEF.