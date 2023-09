Selección española femenina, hoy en directo: última hora de las jugadoras y previa del partido España - Suecia

Claudia Pina no participó en el partido de la sub-23 ante Portugal Las jugadoras reaccionaron a la lista con una respuesta contraria contundente, algo de esperar

El pasado viernes era la fecha marcada para conocer la primera lista de Montse Tomé al frente de la selección española, pero dado que las 39 emitieron el comunicado en el que explicaban que no formarían parte de esta primera convocatoria, se aplazó para el pasado lunes. Ahora, tras días de incertidumbre y tensión, España disputará su primer partido al mando de la seleccionadora ante Suecia.

De estas 39, hasta 21 formaban parte de la selección Campeona del Mundo en Australia este pasado mes de agosto. Reclaman más cambios y hasta que estos no se lleven a cabo, no tienen pensado volver a formar parte del combinado nacional. Sin embargo, Monste Tomé llamó a las jugadoras que no estaban dispuestas a acudir a la convocatoria, y se ha abrió una guerra con la Federación.