¡La RFEF vuelve a atacar a Jennifer Hermoso en un nuevo comunicado!

Guerra de comunicados en las últimas horas entre la RFEF, FUTPRO y Jennifer Hermoso. Tras dejar claro en sus redes sociales en un texto personal que el beso con Rubiales no había sido consentido, Hermoso ha visto como la Federación ha vuelto a contraatacar con un texto en el que la acusa de mentir en sus declaraciones.

ESTE ES EL COMUNICADO ÍNTEGRO

Una vez acreditado por parte de la RFEF que la jugadora Sra. Jennifer Hermoso mentía en las declaraciones que formuló, por medio del Sindicato FutPro, hemos tenido conocimiento de un nuevo comunicado - ahora sí, de la jugadora - donde, en un texto claramente preparado por terceros, para disponer de los elementos necesarios para la suspensión de las funciones del Presidente de la Federación, debemos manifestar que la Sra. Jennifer Hermoso miente en todas las afirmaciones que formula en contra del Presidente, como tendremos ocasión de acreditar en el momento oportuno.

Que disponemos de todos los informes pertinentes y peritajes que acreditan lo afirmado por el Presidente y que vamos a ejercer las correspondientes acciones legales contra todas aquellas personas que están falseando la realidad y cometiendo delitos muy graves.

Resulta extraordinariamente incomprensible que la Sra. Hermoso, pese a calificar el beso superficial como “una mera anécdota sin trascendencia” en sus declaraciones ante el welfare officer de la FIFA – inmediatamente después de haber acaecido los hechos –; o a declarar ante los medios de comunicación que “yo solo puedo decir que ha sido el momento, la efusión y del momento, que no hay nada más allá, y que se va a quedar en una anécdota y ya está, que… la gente… si le quiere dar bombo se lo va a dar y quien no pues no” ; y que además colgó en las redes sociales un video en el que ella señala que había autorizado ese beso como muestra de efusividad con un “vale”; afirme ahora en ese elaborado comunicado que considera las referidas anécdotas como un “abuso en el que no medió consentimiento”, sintiéndose “vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo y machista fuera de lugar y sin ningún consentimiento por mi parte”.

Las graves contradicciones en el relato inicial de lo acaecido - que se ponen de manifiesto en el informe de integridad - y las graves acusaciones vertidas por la Sra. Hermoso desde que ha sido abducida por el Sindicato FutPro nos mueven a preguntarnos a qué intereses responde el sorprendente cambio en la versión inicial y calificación de los hechos.

Los hechos son los que son; y, por muchos comunicados que se quieran sacar para tergiversar la realidad, es imposible cambiar lo que ocurrió. El pico fue consentido. El consentimiento se presta en el momento con los condicionantes del momento. Después se puede pensar que uno se ha equivocado, pero no puede modificar la realidad.