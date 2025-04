Reyes Bellver asegura que España volverá a jugar en Catalunya

Desde la entrada de Rafael Louzán, el fútbol femenino en la RFEF está viviendo una época de cambios. Uno de los primeros fue el fichaje de Reyes Bellver como directora del fútbol femenino dentro de la federación. Abogada de profesión, Bellver venía de trabajar con el sindicato FutPro y también presentó su candidatura a la presidencia de la Liga F junto a la exdirectiva del Barça, Maria Teixidor.

Una Bellver que, tras mes y medio en el cargo de directora de fútbol femenino, ha atendido al Diario Marca para valorar estas primeras semanas. Allí, Bellver ha afirmado con rotundidad que la selección española femenina "irá a Catalunya y al País Vasco", una decisión que sirve para "construir la identidad de la selección femenina" y "homenajear a la mujer catalana o la vasca".

El de 3 de junio ante Inglaterra, día señalado

Pese a que Bellver no ha querido concretar, todo apunta que el RCDE Stadium sería el estadio elegido para el España-Inglaterra. Un encuentro que podría ser decisivo, ya que ambas selecciones se enfrentarán en la última jornada de Nations League y el liderato, y la clasificación para las semifinales, podría estar en juego.

Un partido de alto voltaje que sería un reclamo para el público, una de las asignaturas pendientes de la RFEF con la selección. Bellver afirma que los partidos de España deben ser una "fiesta del fútbol y que no se quede sólo en el partido". Por ello, ahora que el equipo está en Vigo, se han hecho distintos tipos de acciones, para conectar al público con las jugadoras.

El fiasco mundialista y la organización de finales

Aún en esta nueva era, no es oro todo lo que reluce. Hace unos días, Gianni Infantino otorgó al Reino Unido, la "única candidatura viable", la organización del Mundial Femenino del 2035. Una decisión que llegó poco después que Louzán asegurara que España querías ser sede. Un tema sobre el cual Bellver no ha entrado: "Por circunstancias esta vez no ha podido ser, pero eso no significa que no se siga trabajando para albergar competiciones deportivas femeninas".

Todo ello mientras Barça y Atlético de Madrid esperan conocer el día, hora y sede de la final de la Copa de la Reina que tienen que disputar. Ahí, la directora de fútbol femenino de la RFEF ha explicado que esta cerca de anunciarse: "Se comunicará próximamente. En eso se lleva trabajando; con previsión para hacer las cosas mejor y sobre todo no elegir una sede porque sí, sino que tenga un sentido".

Una Reyes Bellver que, igualmente, no ha descartado que el fútbol femenino siga el ejemplo del masculino y tenga una sede fija para estas finales. Eso sí, afirmando que la prioridad es que "los clubes estén cómodos, haya un diálogo con la presidencia y una coherencia a la hora de la elección".

Por último, la madrileña ha evitado hablar sobre el estatus de Montse Tomé. La seleccionadora actual termina contrato después de la Eurocopa de este verano, pero Bellver ha dejado claro que "ahora no estamos tratando estos temas porque tenemos compromisos más importantes y otras prioridades".