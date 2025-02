Putellas, Paredes y Codina relatan al juez cómo Jenni pasó de la sorpresa al enfado y al agobio por el beso de Rubiales

Las jugadoras Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Codina han relatado en el juicio al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por el beso que dio a Jenni Hermoso, tras la final del Mundial de 2023, cómo evolucionó anímicamente la jugadora, que pasó de la "sorpresa" por lo que le había pasado, al "enfado" cuando lo "asimiló" y se dio cuenta de su "gravedad", hasta el "agobio" y el "hartazgo" por las presiones que recibió para que grabara un vídeo en el que dijera que había sido consensuado, y por ello consentido, lo que siempre ha negado.

Cada una con sus propias palabras, las tres han relatado la evolución que vivió Jenni Hermoso desde que se bajó del pódium donde había recibido la medalla, tras saludar a la Reina y a la infanta, y donde Rubiales se subió encima de ella y le agarró de la cabeza y le dio el beso en la boca que se juzga. Las jugadoras han señalado que Hermoso les comentó ahí mismo, en el propio campo, lo que había pasado, pero ninguna entendió bien sus palabras, porque aguardaban elevar la copa del mundo y estaban celebrando ser campeonas del mundo.

Tanto Putellas, que iba detrás de Jenni Hermoso durante el saludo a las autoridades, como Paredes, ambas en el Barça, han declarado por videoconferencia desde Barcelona, mientras que la jugadora del Arsenal Laia Codina se ha desplazado a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

La primera en declarar fue la delantera del Barcelona que explicó que no le dio importancia a lo ocurrido, porque creyó que había sido algo "fortuito", un "malentendido", hasta que en el autobús las jugadoras bromearon con lo ocurrido e Irene Paredes "alzó la voz" para que no hicieran bromas porque era "grave". Según la testigo, ella pensaba que se trataba de cuando no sincronizas besos en las mejillas y entonces Jenni le dijo que era "muy fuerte" y le mostró el vídeo. "No sé cómo se le ha pasado por la cabeza hacerme eso", declaró que lamentó Hermoso, a la que vio llorar incluso antes de la rúa prevista para celebrar el Mundial.

Paredes añadió ante el juez que en el autobús Rubiales fue a buscar a Jenni y las jugadoras empezaron a bromear llamándola "presidenta", porque ya habían visto el vídeo, pero ella entendió la gravedad de lo ocurrido y les pidió que callaran. Más tarde en el avión, al salir del baño, fue el propio Rubiales el que "buscando conversación" le comentó que le parecía "increíble" que le estaban "tachando de violador"; ella admitió que era "increíble" pero le comentó que no le parecía bien lo que había pasado.

Durante el vuelo tanto él como su entorno, con el que trató el asunto en distintas reuniones, trataron de convencer a Jenni de que el beso había sido cosa de los dos y ella "lo único que quería era que la dejaran en paz con eso y celebrar el Mundial", añadió Paredes, que no viajó a Ibiza.

Coacciones en Ibiza

La que sí lo hizo fue Laia Codina y ello provocó un nuevo rifirrafe entre el juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández-Prieto, y la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, porque ella preguntó a la testigo si había vivido situaciones de acoso y él le recordó que no podía hacer valoraciones penales. La testigo, no obstante, pareció entender al magistrado, porque se limitó a describir lo que vio.

"Lo que vi fueron dos momentos: Jenni no tenía batería y Rivera le pide que lo cargue, que alguien tiene que hablar con ella. Rubén insiste más de dos o tres veces en menos de media hora. Después, al atardecer, estamos en unas hamacas tranquilas y Rivera viene cinco o seis veces pidiendo que halble con Luque está en el hotel. Jenni se agobia, se pone a llorar otra vez y Ecube hace de intermediaria", explicó la jugadora. Según Codina, en Ibiza es donde "peor estaba" Hermoso, porque "había visto todo lo que pasó, lo había asimilado y estaba triste en el que probablemente sea el mejor momento de su vida".

Tras ellas declaró Ana Ecube, la amiga de Hermoso que la acompañó al viaje a Ibiza, que sostuvo que el que era director deportivo de la masculina Albert Luque se desplazó al hotel donde estaban alojadas para hablar con la jugadora. La que bajó fue Ecube que aseguró que Luque le dijo que venía "en calidad de amigo" y ella le respondió que si lo fuera entendería que debía dejarle su espacio.

"Estamos todos aquí por vuestra culpa, porque si cuando Rubiales hace el primer comunicado pide disculpas", la situación sería menos grave, y "si Rubiales cae, os vais todos a la calle", explicó Ecube, que añadió que él le dijo que él estaba tranquilo, porque tenía contrato hasta después del Mundical masculino para señalar: "Pero si nos ayudáis, ya sabes que Luis devuelve muy bien los favores, tendréis las dos trabajos. Le dije no se equivocase que yo ya tengo trabajo. Me pareció vender mi alma al diablo".

Su testimonio resulta crucial para probar el delito de coacciones del que se acusa a Luque y al exresponsable de Marketing de la RFEF Rubén Rivera, que "insistentemente, pero sin agredir" insistió a Jenni Hermoso para que atendiera la llamada de Luque y participara en el informe de integridad que hizo contrarreloj la federación para exculpar a Rubiales.

El último en declarar ha sido el que era responsable de cumplimiento normativo de la Federación, Francisco Javier Puyol, ante el que la jefa de prensa de la Selección femenina Patricia Pérez Requena, denunció la reunión en el despacho de Rubiales del 23 de agosto en la que le dictan las respuestas que debía dar en el informe del comité de Integridad de la RFEF, que se cerró sin consecuencias para Rubiales.

Ellos han sido los últimos de los 18 testigos propuestos por las acusaciones en el juicio que sienta en el banquillo a Luis Rubiales, que se enfrenta a una petición de dos años y medio de cárcel, y a los otros tres acusados, el exdirector de la Selección masculina Albert Luque, el exseleccionador de la femenina Jorge Vilda y el exjefe de markéting de la RFEF Rubén Rivera, para los que las acusaciones piden año y medio.

La semana que viene, tras escuchar a más testigos, como la entrenadora de la Selección femenina, Montse Tomé, y comenzarán a declarar los acusados. Se prevé que puedan empezar el martes, al terminar los peritos propuestos por Rubiales.