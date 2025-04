Portugal – España: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Nations League femenina

En un formato como el de la Nations League, cada victoria es crucial. Si a eso le sumas una derrota en la segunda jornada, la importancia de sumar triunfos en cada encuentro restante se convierte en necesidad si el objetivo es clasificarse para las semifinales.

En esta situación se encuentra España. Tras caer en Wembley por 1-0 ante Inglaterra, el equipo es tercero de su grupo, un punto por debajo de las inglesas y de Portugal, contra quién se enfrentarán en este parón por partida doble. El primer asalto será en tierras lusas, en Paços de Ferreira, este viernes 4 de abril a las 20:45 hora española.

España no puede fallar

Todo lo que no sea sumar de tres en tres va a ser negativo para la selección española. Así lo ven en el vestuario, cómo verbalizó Mariona Caldentey en la rueda de prensa previa: "Necesitamos los 6 puntos en este parón porque en el anterior no lo sumamos y eso hace ir a contracorriente. Queremos ser primeras de grupo y no podemos fallar".

Y es que una derrota ante Portugal, combinada con una victoria de Inglaterra contra Bélgica, haría que España dejara de depender de sí misma para poder estar en 'semis' de la Nations League. Una situación de alta tensión, que Mariona valoró de manera optimista: "Somos un grupo que, bajo presión, respondemos y rendimos bien. Nos estamos acostumbrando a ganar y hay que convivir con ello".

Portugal siempre compite

Así lo afirmó la seleccionadora española Montse Tomé, antes de enfrentarse a ellas: "Portugal ha pasado de ser una selección que competía a ser tenida en cuenta". Y los números le dan la razón. Las lusas debutaron en el último Mundial, en 2023, y pese a tener que acudir a repesca, se clasificaron para su tercera Eurocopa consecutiva el pasado diciembre.

Además, de vuelta a la Liga A de la Nations League, empataron ante Inglaterra y vencieron a Bélgica, por lo que se han colocado líderes, quizá rompiendo ese favoritismo sobre el papel que tenían España e Inglaterra dentro del grupo.

Sin embargo, este último mes ha mermado mucho a Portugal, con lesiones graves de futbolistas importantes como la azulgrana, Kika Nazareth y también la jugadora del Gotham FC, Jéssica Silva, que sufrió la pérdida parcial de visión tras un balonazo.

El 'centenario' de Laia Aleixandri

Con sólo 24 años, Laia Aleixandri llegó en Wembley a los 100 partidos totales con España, sumando todas las categorías. Desde la Sub-16 hasta el combinado absoluto, la futbolista de Santa Coloma de Gramenet pasó por todos los niveles hasta llegar al más alto.

Formada en el Barça, central en el Manchester City y algunas veces pivote en la selección, Aleixandri recordó su debut con la Absoluta como uno de los días más especiales: "Se te queda marcado para siempre y además tuve la suerte de marcar".

Portugal – España: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Nations League femenina

El encuentro entre España y Portugal perteneciente a la 3ª jornada de la UEFA Women's Nations League se podrá ver en directo este viernes 4 de abril, a partir de las 20:45 horas (hora española) en La 2 de TVE, así como en streaming a través de la plataforma RTVE Play. También se podrá seguir toda la acción del partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

España: Cata Coll; Sheila García, Irene Paredes, Laia Aleixandri, Olga Carmona; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Salma Paralluelo, Mariona Caldentey, Esther González

Portugal: Inés Pereira; Ana Borges, Carole Costa, Diana Gomes; Catarina Amado, Joana Marchão; Dolores Silva, Tatiana Pinto, Andreia Norton; Diana Silva, Ana Dias