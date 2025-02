El plan B de Tomé

Las vigentes campeonas de la Nations League arrancaron la edición con curvas. Si el eco de la sentencia del caso Rubiales y las ausencias en la convocatoria no fuera suficiente, la Selección española comenzó la competición con una victoria agónica por 3-2 ante Bélgica, rival de grupo en el presente torneo y también en la próxima Eurocopa.

Tras la "revolución de las quince" y el Mundial de Nueva Zelanda, las idas y venidas en las convocatorias de la Roja han tenido un efecto colateral: la oportunidad de reivindicación de jugadoras no asiduas ni fijas en la lista de los seleccionadores. Algo que solo pasaba con las lesiones, hoy pasa por decisiones no siempre deportivas. Las ausencias, algunas más intermitentes que otras, de intocables como Jennifer Hermoso, Mapi León, Patricia Guijarro, Irene Paredes, Misa Rodríguez, Sandra Paños, y un largo etc., han abierto las puertas a nuevos nombres seleccionables como en su momento fue Laia Codina o ahora, entre otras, Maite Zubieta, Adriana Nanclares o la que fue protagonista de la victoria sobre la bocina de la selección en el último encuentro ante Bélgica: Cristina Martín Prieto. La delantera del Benfica, ex del Sevilla FC y de la UDG Tenerife, a sus 31 años fue convocada por primera vez para vestir la camiseta de la selección en octubre de 2024 para los amistosos de Canadá e Italia. Debutó y anotó el gol del empate a 1 en el minuto 89 frente a la selección canadiense. Esta vez entró en la lista a última hora para sustituir a la lesionada Amaiur Sarriegi. Y volvió a vestirse de heroína en el descuento frente a Bélgica, minuto 96, para culminar una remontada frenética que da aire a la roja para perseguir la reválida del título de campeonas de la Nations League.

La victoria ante la selección belga era clave teniendo en cuenta la hoja de ruta del conjunto español. Bélgica es el rival más asequible del grupo, siendo el 21 del ranking FIFA. Y las de Tomé jugaban "en casa". El próximo partido será el primer asalto contra el rival a batir en la fase de grupos: Inglaterra. Las lionesses, entrenadas por Sarina Wiegman, son segundas en el ranking FIFA, por delante de España (3), y subcampeonas de la Nations League. El lunes miércoles 26 de febrero el conjunto inglés espera a la Roja en Wembley en un primer asalto. Sólo continuará la andadura en la competición el que logre la primera posición en la clasificación.