Montse Tomé: "El regreso de Jenni es por motivos deportivos, la he visto mejor"

La seleccionadora española de fútbol, Montse Tomé, explicó los motivos del regreso de Jenni Hermoso También habla de la no convocatoria de Patri Guijarro y Mapi León, pues se mantienen firmes en su decisión

La seleccionadora española de fútbol, Montse Tomé, explicó los motivos que le han llevado a volver a convocar a Jenni Hermoso después del beso no consentido del entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, en la celebración por la conquista del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Jennifer Hermoso no fue citada en la anterior ventana de selecciones, en los que España se midió a Suecia y Suiza en la Nations League, pero sí ha entrado para los dos siguientes, el próximo 27 de octubre ante Italia en Salerno y el 31 en Suiza.

Montse Tomé recordó que en la anterior ocasión no fue citada porque "tomamos la decisión por protegerla, pensamos que era lo mejor", aunque pudiera esa decisión "dar lugar a la especulación".

Tanto en aquella ocasión como ahora, "la decisión es deportiva. Desde el Mundial había jugado dos partidos, con pocos minutos, y era una situación especial porque había mucha parte humana, pero las decisiones que tomo son deportivas", insistió la ovetense".

"Ha habido cambios"

"Ahora a Jenni la he sentido mejor. Hemos visto su rendimiento en los partidos jugados. Ha hecho tres goles en cuatro partidos y sabemos la jugadora que es. Tenemos ganas de verla y empezar a competir", recordando que "ha habido cambios" y que la Federación "está trabajando" con el objetivo de que las jugadoras se sientan cómodas.

Montse Tomé quiere que haya estabilidad en busca de un anhelo común, el de los próximos Juegos Olímpicos: "Nos motiva mucho, es la primera vez que la selección puede estar en los Juegos y hay que centrar las energías".

Respeta las decisiones de Patri Guijarro y Mapi León

Montse Tomé explico que ni las barcelonistas Patri Guijarro ni Mapi León han entrado en la lista porque no ha habido novedades en su decisión de no regresar. "La anterior vez fueron convocadas porque entraban dentro de las 23, nos trasladaron su opinión, la respetamos, y no hemos sabido nada más. Seguimos respetando su decisión".

Aunque eso sí, recordó que "en la casa se han hecho cambios y queremos pensar solo en fútbol lo antes posible. Las valoramos y las seguimos, pero tampoco tenemos que seguir dando mucho bombo a esta situación", concluyó.