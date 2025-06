Montse Tomé: "Esta lista está hecha para ganar"

Montse Tomé habló en rueda de prensa tras anunciar las 23 jugadoras que disputarán la Eurocopa 2025 en Suiza, entre el 2 y el 27 de julio. Una lista que ha sido "de las más difíciles, por el reto que tenemos por delante" desde que cogió el timón de la Roja en septiembre de 2023.

"En primer lugar quiero dar la enhorabuena a las 23 elegidas. No es fácil, lo hemos hecho entre ocho personas", arrancó en su comparecencia. Se quiso acordar "de todas las que nos han acompañado durante todo este año y que no están", de "las lesionadas Inma Gabarro, Teresa Abelleira y Laia Codina", la última baja, y de los clubes, con los que "hemos forjado una gran relación y hemos hecho un gran trabajo".

Entre todos los nombres propios por los que fue preguntada, destacó, por supuesto, el de Jenni Hermoso. "Es un tema recurrente y siempre he contestado de forma respetuosa", dijo Tomé. "Vino a la primera fecha FIFA y no tuvo muchos minutos. Hemos visto su año, hemos hablado con su entrenador... En su posición tenemos a muchas, a Alexia, a Patri, a Aitana, a Zubieta, a Vicky... También pueden entrar Mariona y Pina".

También habló de Sheila García, la principal ausencia en la lista, y Lucía Corrales, que estuvo en la última convocatoria por la baja de Codina: "Ya no entró en la convocatoria contra Bélgica y ahí hablé con ella. Le he explicado, aunque a veces no hay explicación. Ella pensará que tiene que venir. Es muy profesional y su actitud ha sido muy buena. Nosotros a seguir en lo nuestro. Y Lucía nos gustó mucho, es muy joven y su presencia en la última fecha tiene que ser un paso adelante en su carrera".

Una selección muy diferente a la del Mundial

De las 23 futbolistas que se proclamaron campeonas del Mundo en Sydney, hace dos años, solo repiten once. "El fútbol evoluciona, cada vez hay más nivel y competitividad, y la exigencia es mayor", dijo sobre ello Tomé. Y también explicó que ha encontrado la combinación perfecta entre la experiencia -Paredes y Alexia- y el talento joven. "Es un grupo con el que estamos muy a gusto. No me genera poca confianza, sino todo lo contrario. Son jóvenes y los minutos que les hemos dado lo han hecho bien".

Y destacó la unión y compromiso del grupo: "Estamos en un buen momento, este año se ha disfrutado, tenemos grandes talentos. Este equipo está generando esa sinergia. Cuando conviven jugadoras de varios equipos, no es fácil. Y menos cuando solo son diez días. Ese es mi objetivo, cohesionar".

El favoritismo y su futuro

"Siento que el equipo tiene capacidad para ir a por todo, lo siento yo como seleccionadora, el equipo técnico y las jugadoras", apuntó la seleccionadora sobre la condición de favoritas de España. "Esto es fútbol y competimos para ganar. Jugamos para ganar. Esta lista está hecha para ganar. No siempre lo logras y vas a estar en una competición que no es fácil, es fútbol es cómo es y están las 16 mejores selecciones de Europa. Vamos a marcar objetivos a corto plazo. El primero es llegar el 19 y empezar a entrenar bien, para cuando llegue el resto el 22, podamos trabajar bien. Luego vienen los amistosos, la fase de grupos y luego iremos viendo. El trabajo no va a faltar".

Y, sobre su futuro, porque termina contrato, dijo que "tengo un excelente grupo de trabajo externo que trabaja sobre todo lo que no está en el campo, que es donde me siente cómoda, y delego en ellos el resto. Siempre he sentido la confianza del presidente y me siento tranquila. Nosotros vamos a trabajar"