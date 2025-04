Montse Tomé: "¿No faltaban goles? Pues toma goles"

España se lo pasó bien. Ante Portugal se vio el juego que hizo el equipo ganador el Mundial en 2023, un juego que hacía tiempo que la selección española no mostraba en un terreno de juego. Balaídos disfrutó de sus futbolistas, que fueron muy efectivas y se llevaron el partido por 7 a 1.

"¿No faltaban goles? Pues toma goles" fue una de las reacciones de Montse Tomé en RTVE, una seleccionadora muy feliz no sólo con el duelo ante Balaídos, sino también con todo este trabajo en el parón: "España ha hecho una buena ventana, las jugadoras han fluido y disfrutado. Todo ha salido según el plan establecido"

Futbolistas felices

Las palabras de Tomé también las compartieron las jugadoras, con protagonismo completo del Barça, ya que el 11 inicial estuvo formado por 8 culés y 3 futbolistas con pasado azulgrana. Una de ellas fue Alexia Putellas, con doblete ante Portugal: "Se ha notado, hemos disfrutado muchísimo. Queremos ganar títulos y era muy importante esta ventana. Ahora en casa, enganchar a nuestra gente es un placer".

La capitana del Barça también agradeció la presencia de los más de 15.000 espectadores asistieron a Balaídos, explicando el crecimiento de una futbolista en estos escenarios: "Amamos jugar, pero cuando se te pone un partido internacional delante o un partido de Champions y hay tanta gente, sacas de donde hay".

Otra de las protagonistas tras el encuentro fue Mariona Caldentey, que repartió tres asistencias y también vio portería. Una balear que también se mostró crítica con las anteriores actuaciones españolas: "No veníamos de las mejores sensaciones a pesar de haber ganado y hoy hemos visto el listón que queremos poner"

Mariona de mediocampista

Precisamente la de Felanitx jugó un rato en la medular, cosa que ella no se esperaba: "Me ha pillado por sorpresa. En el club estoy jugando más en medio y Montse así lo ha decidido. Yo encantada de jugar y estar en el campo". Una Mariona que aceptaría jugar en todos sitios, excepto uno: "De portera espero que no, que sería un desastre. Pero para todo lo demás, me adaptaré".

Esta sorprendente decisión también pilló desprevenida a su compañera Alexia, aunque a la de Mollet no le sorprendió el rendimiento: "Es muy buena, estas jugadoras que entienden el juego pueden jugar de todo, incluso de lateral derecho".

Por otro lado, Montse Tomé habló de invento, visto lo que hace Mariona en su club: La vemos en el Arsenal participar de mediocentro y da igual donde la pongas, juega para el equipo. Jugamos con jugadoras inteligentes, que entienden el juego".

Una Tomé que, para cerrar, quiso agradecer y mostrarse optimista con lo visto por el público joven en Balaídos: "Que hayan podido venir muchas niñas a Balaídos es algo que ojalá cale en todos los niños y niñas. Que vean que nuestras jugadoras son gente cercana".