Montse Tomé asume errores en la derrota ante la República Checa

Montse Tomé no ha buscado excusas a la derrota contra la República Checa (2-1) en la quinta jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa de Suiza 2025. La seleccionadora de España ha asumido los errores cometidos, pero no tiene ninguna duda de la reacción de sus futbolistas pensando en la cita que tienen en el horizonte más cercano, los Juegos Olímpicos de París.

"No es el resultado que queríamos ni el partido que esperábamos", reconoció una Montse Tomé que no puso ningún pero a la actuación de sus futbolistas: "El equipo lo ha intentado desde el principio. No estábamos cómodas y aún así hemos empezado ganando, pero el partido se dio la vuelta. Lo hemos intentado hasta el final, pero no nos ha alcanzado para remontar el resultado".

La derrota siembra ciertas dudas en el camino hacia los Juegos Olímpicos, en los que España es una de las grandes favoritas a pelear por la medalla de oro, en su condición de actual campeona del Mundo y de la Nations League. Pero el combinado español aún tiene una última oportunidad de reafirmarse moralmente antes de esa cita, en la visita de Bélgica a Riazor del martes (19.00 horas), un partido que cerrará el grupo A2 de clasificación para la Eurocopa de Suiza 2025.

Tomé espera que el aliento de la afición les haga disipar las dudas y recuperar las mejores sensaciones antes del estreno olímpico ante Japón del 25 de julio (17.00 horas): "Necesitamos el apoyo de la afición. Ahora las jugadoras descansarán y a partir de mañana empezaremos a trabajar en lo que hoy no nos ha salido bien. También empezaremos a pensar en Bélgica, un partido que nos servirá para preparar el debut contra Japón, que el día 25 ya lo tenemos aquí".