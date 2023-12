Markel se pronuncia sobre el lío de los cambios en el España - Italia

El nuevo director del fútbol femenino de la RFEF se estrena en esta ventana internacional "Es algo que no puede suceder y hemos tomado medidas para que no pase más"

Markel Zubizarreta, que debuta en esta ventana internacional como responsable del fútbol femenino de la RFEF, se pronunció, antes del ultimo partido del año de la selección española, contra Suecia, sobre el lío con los cambios en el último partido contra Italia.

"Lo que pasó en el descanso es algo que no se puede dar en un contexto de fútbol profesional. Hemos hecho análisis de lo que pasó. Es algo que no puede suceder y hemos tomado medidas para que no pase más", comentó para los micrófonos de TVE.

Y también habló sobre qué selección se ha encontrado: "Me he encontrado con un contexto que desde fuera engaña un poco. En el sentido que hay cosas que esto es superélite, que estamos a años luz de lo que se pueda hacer en cualquier club que yo conozca, también otras que podemos empezar a mejorar. También creo que una figura como la mía, que podemos tener formas de trabajar comunes, pasa por ir mejorando cada día, apostar por perfiles profesionales, que hay muy buenos profesionales aquí en la casa, y seguir apostando. Esto no para, somos referencia y tenemos que seguir siéndolo".