Mariona Caldentey: "Queremos ser primeras de grupo y no podemos fallar"

España está obligada a ganar. Así lo siente un vestuario que, tras caer en Wembley la anterior ventana, se ve tercero de su grupo de la Nations League. Así lo han admitido las protagonistas antes de disputar la 3ª jornada, en casa de Portugal, este viernes 4 de abril a las 20:45 hora española.

"Necesitamos los 6 puntos en este parón porque en el anterior no los sumamos y eso hace ir a contracorriente. Queremos ser primeras de grupo y no podemos fallar" han sido las palabras de la futbolista Mariona Caldentey, en la previa del partido en territorio luso.

La balear, eso sí, ha dejado claro que esta Selección Española está acostumbrada al éxito y se siente a gusto en estas situaciones: "Somos un grupo que, bajo presión, respondemos y rendimos bien. Nos estamos acostumbrando a ganar y hay que convivir con ello".

Montse Tomé desconoce los detalles del no Mundial en España

Gianni Infantino mencionó horas antes que la candidatura del Reino Unido 2035 era la única "viable" para albergar el Mundial del 2035, algo que sorprendía porque el presidente de la RFEF había declarado su interés en organizarlo. Preguntada por ello, la seleccionadora no ha valorado la situación: "Desde RFEF tampoco me han transmitido nada sobre lo que ha ocurrido y yo estoy centrada en lo mío. No puedo decir nada más porque no lo sé".

Igualmente, la ilusión de poder ser la sede de un Mundial no escapa a nadie y Montse Tomé también lo ha dejado claro; cuando sea, pero quiere albergar uno: "Me encantaría que en España se jugara un Mundial. Ojalá pudiéramos tener a las mejores futbolistas del mundo y nosotras fuéramos de los equipos que más guerra dieran".

Una Portugal peligrosa, aunque con bajas

Centrándose en el encuentro, tanto la seleccionadora como Mariona han elogiado ciertas características del juego de Portugal. Empezando por la futbolista, que ha afirmado la dificultad que tiene jugar contra las lusas: "Es una selección muy agresiva, que siempre hace el partido muy incómodo. Va a ser complicado".

Por su parte, desde un punto de vista más táctico, Tomé ha reconocido que Portugal "es uno de los equipos que más varía su posicionamiento y estructuras" tras años de trabajo con el mismo seleccionador, Francisco Neto, quién lleva más de una década en el cargo.

Además, a la incógnita de cómo va a jugar el equipo portugués se añaden las múltiples bajas que tiene. Entre ellas destaca la lesión de la futbolista del Barça, Kika Nazareth, clave para la selección según Tomé: "Ella era el enlace antes de las dos puntas y transitaban mucho con esa jugadora para encontrar a tanto a Jéssica como Diana Silva".