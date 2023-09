Luis Enrique se desentiende de la polémica de la selección femenina: "Que opinen"

"No tengo nada que decir. Yo ahora vivo en Francia. En París. Y trato de disfrutar y hacer mi profesión al máximo", dijo el asturiano "En España polémica es una broma... ¿No? ¿Es una broma?", ironizó el técnico del PSG

Luis Enrique tiene ante sí esta temporada el reto de la reconstrucción del Paris Saint Germain, que ayer se impuso al Borussia Dortmund (2-0) en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League con goles de Mbappé y de Achraf Hakimi.

Finalizado el encuentro y después de abordar las cuestiones relativas al partido, el asturiano fue preguntado también por la polémica que están viviendo las jugadoras de la selección española femenina de fútbol. Y como es propio de su caracter, Luis Enrique respondió con ironía: "En España polémica es una broma...¿No? ¿Es una broma?". Y ya más en serio, dio su opinión al respecto: "No tengo nada que decir. Yo ahora vivo en Francia. En París. Y trato de disfrutar y hacer mi profesión al máximo. El resto, que opinen. A mí me da... Bueno. Que opinen".

Hace un mes aproximadamente, antes de la dimisión de Luis Rubiales, el técnico del PSG dio un sobresaliente a la gestión del expresidente de la RFEF y señaló que "ya ha reconocido sus errores. No tengo que dar ninguna opinión, ni creo que sea necesario que yo dé mi opinión sobre esto". Para después defender a ultranza al de Las Palmas: ""Si hablo basándome en mi experiencia y lo que yo he vivido, porque he estado en la Federación muchos años, creo que la labor y el trabajo de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional. Él y su equipo, toda su directiva, llevando a la Federación a cotas de rendimiento altísimo. Ahí están los números que lo avalan en las Asambleas y en toda la ayuda del fútbol modesto. Una labor sobresaliente".