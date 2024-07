Laia Aleixandri: "Lo de Aitana se veía venir"

Laia Aleixandri vestirá la camiseta de la selección española femenina de fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024. La jugadora de 23 años del Manchester City está ilusionada para la cita olímpica. Esta oportunidad no la tuvo en el Mundial, pese haber sido parte del equipo en el camino hacia el campeonato. En una entrevista concedida a EFE, Aleixandri habló del Balón de Oro de Aitana Bonmatí, de su futuro y de su camino para llegar a París.

Aleixandri destacó que no le sorprendió que Aitana ganara el galardón a la mejor jugadora del mundo. "Lo de Aitana ya se veía venir desde que coincidí con ella en juveniles del Barça. Está hecha de otra pasta, ya se veía que tenía cualidades para ser la mejor del mundo como se ha podido ver y creo que es solo el inicio. Tiene mucha ambición, es una jugadora de equipo, pero a la vez destaca mucho individualmente", dijo deshaciéndose en elogios hacia su compañera en la Selección.

"¿El Barça? Voy día a día"

Laia Aleixandri, que se formó en las categorías inferiores del Barça y se encuentra en la órbita del FC Barcelona declaró que su paso por el club blaugrana no lo ve "como un capítulo cerrado o una ilusión por volver", sino "como una cuestión de día a día". Aleixandri no quiso hablar de su futuro ahora que se encuentra concentrada con la selección. "Estoy bien posicionada en el sentido de que lo que hago en mi día a día en mi temporada con el City me puede abrir o cerrar las puertas. Eso es lo importante", afirmó. Destacó el buen papel del Barça en los últimos años y espera que otros equipos de la liga española "le puedan seguir un poco el ritmo" para que haya más competitividad.

Sobre su año en Inglaterra, la futbolista del City reconoció que está contenta con su rendimiento aunque no ganaran el título de campeones: "Creo que es la espinita clavada que tengo, me encantaría alzarme con ese título de liga. El balance es muy positivo, estoy muy contenta de mi etapa en el City y esperemos que a lo mejor me pueda quitar esa espinita".

El reto olímpico

Aleixandri ve los Juegos como "un reto muy ilusionante". La española declaró que "cualquier jugadora o deportista desearía estar en unos Juegos". "Todas quieren vivir esta experiencia. Parece que no, pero una lista de 18 o de 22 se queda corta", afirmó contenta por su convocatoria, después de no ir convocada al pasado Mundial que ganó España en Australia y Nueva Zelanda.

Montse Tomé, seleccionadora española, parece apostar por la jugadora y la propia Aleixandri es consciente de ello. Tomé renovó hace unos días por un año más, hasta la Eurocopa del año que viene. Aleixandri declaró que el equipo "está sin duda en las mejores manos posibles". También comentó que hay "confianza mutua entre las jugadoras y el staff", viendo esta virtud como una de las fortalezas de la selección. "Ahora tenemos un reto increíble, continuará Montse hasta la Eurocopa y creo que habrá que ir paso a paso", concluyó Laia Aleixandri.