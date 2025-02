Alexia Putellas, en el juicio del caso Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso, en directo

Sobre la conversación que tuvo con Albert Luque:

"Yo no lo había visto en mi vida. Al principio era un tono amigable. Me preguntó si no iba a bajar Jenni y le dije que no, que está muy nerviosa, la estáis agobiando y necesita descansar, está con sus compañeras y ya no puede más. Se mostró incómodo y dijo: "vengo en calidad de amigo". Yo le dije que si fuera su amigo entendería que ella necesita su tiempo y necesita descansar, que igual no venía no amigo y sí de parte de la RFEF"